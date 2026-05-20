Malatya, sarsıcı bir depremin ardından altyapı alarmıyla karşı karşıya. Battalgazi ilçesinde yaşanan 5.6 büyüklüğündeki deprem dalgası, şehrin can damarı olan su hatlarında hareketliliğe neden oldu. Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ), depremin hemen ardından şebeke suyunda geçici bulanıklık gözlemlendiğini belirterek Malatya halkına önemli bir çağrıda bulundu. Depremin yer kabuğunda yarattığı sarsıntı, içme suyu temininde kullanılan en kritik merkezlerden biri olan Gündüzbey Kaptajı'nı doğrudan etkiledi. Doğal kaynak sularında yaşanan bu hareketlilik nedeniyle musluklardan akan şebeke suyunda berraklık kaybı yaşandığı bildirildi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, kamu sağlığını korumak adına sürecin saniye saniye takip edildiğini ve laboratuvar analizlerinin aralıksız sürdüğünü açı Yapılan açıklamada, şebeke suyu kullanan tüm vatandaşların yeni bir duyuruya kadar tedbirli olmaları istendi.

MASKİ'DEN GELEN ACİL ÇAĞRININ DETAYLARI

Mobil kullanıcıların hızla bilgiye ulaşması için MASKİ'nin yayımladığı acil durum bildirgesindeki satır başları şöyle:

Kaptajda Doğal Hareketlilik: 5.6 büyüklüğündeki depremin etkisiyle, yeraltı su kaynaklarında doğal bir bulanıklık meydana gelmiştir.

Analizler Titizlikle Yapılıyor: MASKİ laboratuvar ekipleri, bölgedeki su analiz çalışmalarını ve kalite kontrollerini 7/24 esasıyla sürdürmektedir.

"Tedbirli Olun" Uyarısı: Su berraklığı tamamen normal değerlere ve standartlara ulaşıncaya kadar, vatandaşların içme suyu kullanımında azami dikkat göstermesi rica olunur.

Müdahaleler Aralıksız Sürüyor: Altyapıda kalıcı bir hasar oluşmaması ve şebekenin temizlenmesi için gerekli teknik müdahaleler aralıksız devam etmektedir.

MASKİ yetkilileri, gelişmelerin anlık olarak kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti. Şehir genelinde kirli bilgi yayılmasının önüne geçmek adına, vatandaşların yalnızca resmi kanallardan yapılacak açıklamaları dikkate alması büyük önem taşıyor.