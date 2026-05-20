Malatya güne sarsıntıyla uyandı. Battalgazi merkezli meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği için sadece Malatya’da değil; Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Elazığ ve Tunceli’de de çok güçlü şekilde hissedildi. Depremin ardından gözler uzmanlara çevrilirken, Prof. Dr. Okan Tüysüz bölgedeki sismik hareketliliğin şifrelerini çözdü ve vatandaşlara çok kritik bir çağrıda bulundu.

OKAN TÜYSÜZ "BÖLGE HAREKETLİLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR"

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, Malatya ve çevresinde yaşanan bu hareketliliğin 6 Şubat depremlerinden bağımsız düşünülmemesi gerektiğinin altını çizdi. Doğu Anadolu Fay Hattı üzerindeki enerji transferinin etkilerinin hala devam ettiğini belirten Tüysüz, bölgedeki sismik hareketliliğin bir süre daha hayatımızın bir parçası olacağını ifade etti.

Prof. Dr. Okan Tüysüz’ün açıklamalarından öne çıkan hayati detaylar ve uyarılar şunlar:

Enerji Transferi Sürüyor: Malatya çevresindeki fay segmentleri, 6 Şubat büyük depremlerinin ardından ciddi bir yük altında. Bu nedenle bölge, zaman zaman orta büyüklükte depremler üretmeye devam edebilir.

Malatya çevresindeki fay segmentleri, 6 Şubat büyük depremlerinin ardından ciddi bir yük altında. Bu nedenle bölge, zaman zaman orta büyüklükte depremler üretmeye devam edebilir. Hasarlı Yapılara Kesinlikle Girmeyin: Tüysüz, özellikle daha önceki depremlerde hasar görmüş binalardan uzak durulması gerektiği konusunda hayati bir uyarıda bulundu. Artçı sarsıntılar bu yapıları tamamen savunmasız bırakabilir.

Tüysüz, özellikle daha önceki depremlerde hasar görmüş binalardan uzak durulması gerektiği konusunda hayati bir uyarıda bulundu. Artçı sarsıntılar bu yapıları tamamen savunmasız bırakabilir. Resmi Açıklamaları Takip Edin: Sosyal medyadaki bilgi kirliliğine karşı vatandaşların sadece AFAD ve resmi kurumların bildiri ve yönlendirmelerine kulak asması gerekiyor.

ÇEVRE İLLER DE GÜÇLÜ HİSSETTİ SAHA TARAMASI SÜRÜYOR

Depremin yer kabuğunun oldukça sığ bir noktası sayılan 7 kilometre derinlikte gerçekleşmesi, sarsıntının şiddetini artıran en büyük etken oldu. Geniş bir coğrafyada hissedilen deprem sonrası AFAD ve ilgili tüm kurumlar sahada tarama çalışmalarına başladı.

Sevindirici haber ise şu an için resmi makamlara ulaşan ciddi bir can veya mal kaybının, olumsuz bir durumun bulunmaması oldu. Ancak uzmanlar, yapı güvenliği ve afet hazırlığı bilincinin Malatya halkı için her an taze tutulması gerektiğinin altını bir kez daha çiziyor.