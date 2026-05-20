Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre deprem, 20 Mayıs 2026 tarihinde, saat 09:00:14'te gerçekleşti. Merkez üssü Malatya - Battalgazi olarak belirlenen sarsıntının büyüklüğü 5.6 (Ml) olarak açıklandı. Deprem, çevre illerde de yakından hissedildi.

"OLUMSUZ BİR İHBAR ALINMAMIŞTIR"

Depremin hemen ardından sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapan Malatya Valisi Seddar Yavuz, saha tarama çalışmalarının hızla başladığını duyurdu. Vali Yavuz, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İlimizde meydana gelen depremden etkilenen tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saha taramalarımız devam etmekte olup şu ana kadar olumsuz bir ihbar ve bilgi alınmamıştır. Rabbim milletimizi her türlü afetten korusun."