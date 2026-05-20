Malatya güne sarsıntıyla uyandı. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 09.00'da 5.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Yerel saatle 09:00:14'te gerçekleşen depremin derinliği 7.03 km olarak ölçüldü. Yere yakın bir mesafede gerçekleşen sarsıntı, Battalgazi başta olmak üzere Malatya genelinde ve komşu illerde yoğun şekilde hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Depreme ilişkin Busabahmalatya.com’a bir açıklama yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “Öncelikle bize gelen herhangi bir olumsuz ihbar yok. Kısa sürdü ama çok şiddetli hissettik. Gülümuşağı’nda olmuş. Orası bize çok yakın. Ekipler de sahada. Kaptaj suyumuz bulanık akmaya başladı. İnsanlar tedirgin olmasın. Onu dinlendirerek kullanabilirler” dedi.