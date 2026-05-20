SON DAKİKA Malatya güne şiddetli bir sarsıntıyla uyandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 09:00'da korkutan bir deprem meydana geldi.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ VE DERİNLİĞİ AÇIKLANDI

AFAD internet sitesinde yer alan resmi bilgilere göre, sarsıntının büyüklüğü 5.6 olarak ölçüldü. Yerin 7.03 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, yüzeye yakınlığı nedeniyle kent merkezinde oldukça şiddetli şekilde hissedildi.

ÇEVRE İLLER DE AYAKTA DİYARBAKIR, KAHRAMANMARAŞ, ADIYAMAN...

Merkez üssü Battalgazi olan 5.6'lık deprem sadece Malatya'da değil, bölgedeki birçok ilde de paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre sarsıntı; Diyarbakır, Kahramanmaraş, Elazığ ve Adıyaman gibi komşu şehirlerde de yoğun şekilde hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SAMİ ER'DEN İLK AÇIKLAMA

Depremin hemen ardından açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, sahadaki son durumu paylaştı. Sarsıntının çok şiddetli olduğunu vurgulayan Başkan Er şu ifadeleri kullandı:

"Güçlü bir sarsıntı oldu. Derinliğinin az olması nedeniyle depremi çok şiddetli hissettik. Ekiplerimiz gelişmeleri yakından takip ediyor. Çok şükür şu ana kadar belediyemize ve ilgili kurumlara ulaşan herhangi bir olumsuz ihbar gelmedi. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

OKULLARDA ACİL TAHLİYE KARARI

Şiddetli sarsıntıyla birlikte Malatya genelindeki okullarda büyük panik yaşandı. Eğitim faaliyeti devam eden okullarda, öğretmenlerin kontrolünde öğrenciler hızlı ve güvenli bir şekilde sınıflardan çıkarılarak okul bahçelerine tahliye edildi. Velilerin okulların önündeki bekleyişi sürüyor.