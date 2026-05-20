AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre, saat 09.00’da merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yer sarsıntısı Malatya'nın yanı sıra Adıyaman, Elazığ, Tunceli ve Şanlıurfa gibi çevre illerde de güçlü şekilde hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından vatandaşlar sokağa döküldü.

OLUMSUZ BİR DURUM VAR MI?

Depremin hemen ardından sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyunu bilgilendiren AFAD, an itibarıyla korkulan bir tablonun olmadığını belirtti. Yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 09.00’da meydana gelen ve Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa illerimizde de hissedilen 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLÜYOR

Gelen ilk bilgilere göre can veya mal kaybı bildirilmezken, AFAD ve ilgili kurumların koordinasyonundaki ekiplerin sahada incelemeleri devam ediyor. Olası hasarların tespit edilmesi amacıyla Battalgazi başta olmak üzere sarsıntıdan etkilenen tüm kırsal mahallelerde ve şehir merkezlerinde tarama faaliyetleri yürütülüyor.

Gelişmeleri yakından takip ediyor ve depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.