Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, bugün saat 09:00:14'te merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin 7.03 kilometre gibi sığ bir derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, kent genelinde oldukça şiddetli hissedildi. Depremin sarsıcı etkisiyle birlikte binlerce vatandaş kendisini sokağa attı.

Güne büyük bir korkuyla başlayan Malatya'da halk, sarsıntının durmasının ardından parklar, meydanlar ve açık alanlarda toplanmaya başladı. Depreme okul sıralarında yakalanan öğrenciler ve öğretmenler arasında da hareketli dakikalar yaşandı. Okullarda hızlıca uygulanan tahliye protokolüyle öğrenciler, öğretmenlerinin gözetiminde güvenli alanlar olan okul bahçelerine çıkarıldı.

Bahçelerde endişeyle bekleyen öğrencilerin aileleri de kısa sürede okullara akın etti. Şehir içi trafikte ve telefon hatlarında yer yer yoğunluklar gözlenirken, ekipler vatandaşları sakin olmaları ve ana yolları açık bırakmaları konusunda uyardı.

Yere yakınlığı sebebiyle sarsıntıyı çok sert hisseden bölge halkının sokaklardaki bekleyişi sürüyor. AFAD, emniyet ve belediye ekipleri başta Battalgazi olmak üzere kent genelinde saha tarama çalışmalarına hız katarak olası hasarları tespit etmeye çalışıyor.