Malatya’da bugün hava parçalı bulutlu başlayacak, öğle saatlerinden itibaren ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Özellikle Malatya çevreleriyle birlikte Elazığ, Bingöl ve Tunceli’de etkili olması beklenen yağışların, Adıyaman’ın kuzey kesimlerinde de zaman zaman şiddetini artıracağı bildirildi. Yetkililer, kuvvetli yağışlarla birlikte kısa süreli dolu yağışlarının da görülebileceğini açıkladı.

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıkları bölgede mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgârın ise güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği, yağış anında hızını artırarak 40 ila 60 kilometreye kadar çıkabileceği ifade edildi.

Öte yandan Meteoroloji, Tunceli ve Bingöl’ün yüksek ve eğimli bölgeleri için çığ ve kar erimesi uyarısında da bulundu. Yüksek kesimlerde meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Merkez: Parçalı bulutlu; öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 20 derece,

Akçadağ: Parçalı bulutlu; öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 19 derece,

Arapgir: Parçalı bulutlu; öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 17 derece,

Arguvan: Parçalı bulutlu; öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 17 derece,

Battalgazi: Parçalı bulutlu; öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 23 derece,

Darende: Parçalı bulutlu; öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 20 derece,

Doğanşehir: Parçalı bulutlu; öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 18 derece,

Doğanyol: Parçalı bulutlu; öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 22 derece,

Hekimhan: Parçalı bulutlu; öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 17 derece,

Kale: Parçalı bulutlu; öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 22 derece,

Kuluncak: Parçalı bulutlu; öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 17 derece,

Pütürge: Parçalı bulutlu; öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 20 derece,

Yazıhan: Parçalı bulutlu; öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 23 derece,

Yeşilyurt: Parçalı bulutlu; öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 20 derece.