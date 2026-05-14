Malatya’da 2025 yılı itibarıyla kayıtlara geçen nüfus verileri, şehrin en yaygın soyadlarını gün yüzüne çıkardı. Listeye göre, 9 bin 891 kişiyle “Şahin” soyadı Malatya’nın en kalabalık ailesi olma unvanını koruyor. Hemen ardından gelen “Doğan” (9.767) ve “Kaya” (9.455) soyadları, aradaki küçük farklarla zirve takibini sürdürüyor.
Malatya’nın bu tercihi, Türkiye genelindeki istatistiklerden de farklılık gösteriyor. Ülke genelinde en yaygın olan “Yılmaz” soyadı Malatya listesinde 4. sırada kalırken; Malatya’nın "Şahin" tercihi, şehri bu anlamda Türkiye'deki sadece 4 özel ilden biri yapıyor.
LİSTEDE KÖKLÜ SOYADLARI DİKKAT ÇEKİYOR
Malatya’nın ilk 10’unda yer alan diğer soyadları ise sırasıyla Yıldırım, Özdemir, Demir, Aslan, Çelik ve Kılıç oldu. "Polat" ve bölgenin simgesi olan "Fırat" gibi soyadlarının da binlerce kişi tarafından taşınması, Malatya’nın aidiyet duygusunun verilere yansıması olarak değerlendiriliyor. Listenin devamında yer alan Korkmaz, Yiğit ve Arslan gibi soyadları da Malatya’nın geniş aile yapısını temsil ediyor.
MALATYA’DA EN ÇOK KULLANILAN SOYADLARI SIRALAMASI
Malatya’da 2025 yılı itibariyle kayıtlara geçen en çok kullanılan soyadları sıralaması:
Şahin – 9.891
Doğan – 9.767
Kaya – 9.455
Yılmaz – 8.452
Yıldırım – 7.633
Özdemir – 7.029
Demir – 6.799
Aslan – 6.501
Çelik – 5.868
Kılıç – 5.226
Korkmaz – 4.398
Yıldız – 3.830
Polat – 3.788
Öztürk – 3.418
Yiğit – 3.366
Arslan – 3.340
Koç – 3.298
Güler – 3.236
Aydın – 3.144
Fırat – 2.743
Karakuş – 2.742
Karaca – 2.612
Özcan – 2.612
Özer – 2.555
Gürbüz – 2.382
Güneş – 2.379
Bulut – 2.330
Çetin – 2.292
Karaman – 2.278
Bozkurt – 2.237
Gül – 2.206