Malatya’da 2025 yılı itibarıyla kayıtlara geçen nüfus verileri, şehrin en yaygın soyadlarını gün yüzüne çıkardı. Listeye göre, 9 bin 891 kişiyle “Şahin” soyadı Malatya’nın en kalabalık ailesi olma unvanını koruyor. Hemen ardından gelen “Doğan” (9.767) ve “Kaya” (9.455) soyadları, aradaki küçük farklarla zirve takibini sürdürüyor.

Malatya’nın bu tercihi, Türkiye genelindeki istatistiklerden de farklılık gösteriyor. Ülke genelinde en yaygın olan “Yılmaz” soyadı Malatya listesinde 4. sırada kalırken; Malatya’nın "Şahin" tercihi, şehri bu anlamda Türkiye'deki sadece 4 özel ilden biri yapıyor.

LİSTEDE KÖKLÜ SOYADLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Malatya’nın ilk 10’unda yer alan diğer soyadları ise sırasıyla Yıldırım, Özdemir, Demir, Aslan, Çelik ve Kılıç oldu. "Polat" ve bölgenin simgesi olan "Fırat" gibi soyadlarının da binlerce kişi tarafından taşınması, Malatya’nın aidiyet duygusunun verilere yansıması olarak değerlendiriliyor. Listenin devamında yer alan Korkmaz, Yiğit ve Arslan gibi soyadları da Malatya’nın geniş aile yapısını temsil ediyor.

MALATYA’DA EN ÇOK KULLANILAN SOYADLARI SIRALAMASI

Malatya’da 2025 yılı itibariyle kayıtlara geçen en çok kullanılan soyadları sıralaması:

Şahin – 9.891

Doğan – 9.767

Kaya – 9.455

Yılmaz – 8.452

Yıldırım – 7.633

Özdemir – 7.029

Demir – 6.799

Aslan – 6.501

Çelik – 5.868

Kılıç – 5.226

Korkmaz – 4.398

Yıldız – 3.830

Polat – 3.788

Öztürk – 3.418

Yiğit – 3.366

Arslan – 3.340

Koç – 3.298

Güler – 3.236

Aydın – 3.144

Fırat – 2.743

Karakuş – 2.742

Karaca – 2.612

Özcan – 2.612

Özer – 2.555

Gürbüz – 2.382

Güneş – 2.379

Bulut – 2.330

Çetin – 2.292

Karaman – 2.278

Bozkurt – 2.237

Gül – 2.206