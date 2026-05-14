Tarihi şampiyonluk başarısının ardından rotasını Avrupa kupalarına çeviren Galatasaray yönetimi, kadro kalitesini artırmak için dünya pazarındaki fırsatları değerlendiriyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda orta sahaya seviye atlatacak bir isim üzerine yoğunlaşan idareciler, transferde somut adımlar atmaya başladı.

BERNARDO SILVA TRANSFERİNDE HAFTA SONU ZİRVESİ

Galatasaray'ın, Manchester City’nin Portekizli yıldızı Bernardo Silva için resmi süreci başlattığı iddia ediliyor. Fanatik'te yer alan haberlere göre, oyuncunun temsilcisi bu hafta sonu İstanbul’a gelerek sarı-kırmızılı kurmaylarla görüşme masasına oturacak. Barcelona'nın finansal kısıtlamalar nedeniyle Silva'ya teklif yapamaması Galatasaray'ın masadaki gücünü artırdı.

JUVENTUS DEVREDE ANCAK ASLAN ÖNDE

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Bernardo Silva'nın peşinde çizmenin dev takımı Juventus da var. Siyah beyazlı kulübün tecrübeli orta sahayı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Ancak Galatasaray'ın sunduğu teklifin daha cazip bulunduğu ifade ediliyor.

Sarı-kırmızılı camiada heyecan yaratan bu sürecin, Başkan Dursun Özbek’in bizzat takibiyle kısa süre içinde noktalanması planlanıyor. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne iddialı bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray'ın kadro planlamasında Silva önemli bir yer tutuyor.