Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, elde edilen üst üste ikinci şampiyonluğun ardından kulüp kanalına özel değerlendirmelerde bulundu. Sezon boyunca attığı 15 golle dördüncü yıldız yolundaki yürüyüşün mimarlarından biri olan golcü, kariyerinin en huzurlu dönemini İstanbul'da geçirdiğini vurguladı.

OKAN BURUK VE FATİH TERİM KIYASLAMASI

Teknik direktör Okan Buruk’un yönetim tarzına hayranlığını gizlemeyen Osimhen, başarılı çalıştırıcıyı Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim ile aynı kefeye koydu. Buruk’un egoist olmayan tavırlarının ve oyuncularına bıraktığı sorumluluk alanının başarıda anahtar rol oynadığını belirten yıldız oyuncu, bu yaklaşımın modern futbolda nadir görüldüğünü ifade etti.

KAPTAN ICARDI'YE ÖZEL PARANTEZ

Takım içindeki arkadaşlık ortamına değinen Nijeryalı santrfor, kaptan Mauro Icardi’nin sahadaki fedakarlığını örnek gösterdi. Antalyaspor maçında Icardi'nin gol atmak yerine pas vermeyi tercih etmesini "Büyük futbolcu ve büyük kaptan" sözleriyle yorumlayan Osimhen, bu durumun takımın karakterini yansıttığını dile getirdi.

"TANRI BENİ GALATASARAY İLE KUTSAMIŞ"

Liverpool maçı öncesinde tribünlerde kendisi için açılan ve ailesini içeren pankartın kendisini çok duygulandırdığını söyleyen Osimhen, annesinin verdiği mücadeleyi hatırladığını belirtti. Kulübe olan sevgisini "Tanrı beni Galatasaray ile kutsamış" diyerek tarif eden golcü, sahaya her çıktığında bu formanın hakkını vermek için sonuna kadar savaşacağını ekledi.

GABRIEL SARA VE SURİYE MİLLİ TAKIMI DETAYI

Takımdaki en yakın dostlarından birinin Gabriel Sara olduğunu açıklayan Osimhen, aralarındaki bağın kardeşlik seviyesinde olduğunu söyledi. Başarılı orta saha oyuncusunun Suriye Milli Takımı’ndan aldığı davet sürecinde kendisine destek verdiğini ifade eden golcü, Sara’ya bu teklifi kabul etmesi yönünde tavsiyede bulunduğunu sözlerine ekledi.