Malatya Büyükşehir Belediyesi, şehir içi trafik yoğunluğunu azaltmak ve mahalleler arası bağlantıyı güçlendirmek amacıyla ulaşım yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Beydağı ve Yamaç mahallelerini birbirine bağlayacak olan, Güney Kuşak Yolu’na alternatif yeni ulaşım aksı için çalışmalar resmen başlatıldı.

4 ŞERİTLİ MODERN ULAŞIM AKSI

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen proje, bölgenin ulaşım çehresini değiştirecek teknik özelliklere sahip:

Uzunluk ve Genişlik: Yol, yaklaşık 3 bin metre uzunluğunda ve 25 metre genişliğinde inşa ediliyor.

Şerit Yapısı: 2 gidiş, 2 geliş olmak üzere toplam 4 şeritli modern bir yapı sunulacak.

Güzergâh: Beydağı Mahallesi’nden başlayıp Yamaç Mahallesi’ne, oradan da Çöşnük ve çevre yoluna kadar uzanarak geniş bir bağlantı ağı oluşturacak.

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE YOL ÇALIŞMALARI EL ELE

Proje güzergâhında çalışmalar çok yönlü ilerliyor. Bir yandan kentsel dönüşüm kapsamında yol aksında kalan binaların yıkımı gerçekleştirilirken, diğer yandan yol açma faaliyetleri sürdürülüyor. Yol platformunun tamamlanmasının ardından bölgede altyapı ve kaplama çalışmalarına geçilecek.

"40 YILLIK BEKLEYİŞ SONA ERDİ"

Bölge halkının uzun süredir beklediği proje, mahalle muhtarları tarafından memnuniyetle karşılandı:

Yamaç Mahallesi Muhtarı Abdürrahim Kılıç:

"Bu yola uzun zamandır ihtiyaç duyuyorduk. Trafik açısından mahallemize büyük rahatlama sağlayacak. Çalışmalar hızla ilerliyor"

diyerek Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e teşekkür etti.

Beydağı Mahallesi Muhtarı Hakverdi Sevgi:

"40 sene önce buraya yol yapılacak deniliyordu, şimdi yapılıyor. Bu yol merkezin trafiğini hafifletecek. Sami Başkanımız işin ehli birisidir"

ifadelerini kullandı.