Malatya İl ve Yeşilyurt İlçe Müftülükleri tarafından yürütülen Uluçınarlar Projesi kapsamında, Faik Erdoğan Vakfı Camii cemaati için bir piknik programı organize edildi. Projenin ikinci buluşmasında cami sakinleri ve mahalle sakinleri bir araya gelerek sosyal etkinlik gerçekleştirdi.

Program dahilinde, cami cemaatinin büyüklerinden Hasan Kahraman, sezonun açılmasıyla birlikte çalıştığı kayısı bahçesinde ziyaret edildi. Cemaat üyelerinin çalışma ortamlarında ziyaret edilmesini de kapsayan etkinlikte, kuşaklar arası etkileşim hedeflendi.

ESNAF VE YALNIZ YAŞAYAN VATANDAŞLAR ZİYARET EDİLİYOR

Cami İmam Hatibi Medeni Kaya, proje kapsamında mahallede yalnız yaşayan yaşlılar, ihtiyaç sahipleri, esnaflar ve gençlerin tespit edilerek ziyaretlerin sürdürüldüğünü belirtti. Kaya, büyüklerin tecrübelerinden istifade etmenin ve toplumsal dayanışmayı artırmanın projenin temel amacı olduğunu ifade etti.

Sohbetlerin ardından paylaşılan yemek ve dualarla sona eren etkinliğin, farklı gruplara yönelik ziyaretlerle devam edeceği kaydedildi.