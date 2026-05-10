Malatya’da sarsıcı bir gece yaşanıyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) tarafından paylaşılan son dakika verilerine göre, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bir deprem meydana geldi.

Gece saatlerinde yatağında yakalanan vatandaşları tedirgin eden sarsıntının ardından "Az önce Malatya'da deprem mi oldu?" sorusu arama motorlarında ilk sıraya yerleşti.

MALATYA YEŞİLYURT DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; 10 Mayıs 2026 Pazar gecesi saat 23:28:45’te kaydedilen depremin büyüklüğü 3.3 olarak ölçüldü. Depremin odak noktasının yerin sadece 5.0 kilometre derinliğinde olması, sarsıntının yüzeyde çok daha net ve korkutucu hissedilmesine neden oldu.

SARSINTI ÇEVRE İLLERİ DE ETKİLEDİ

Merkez üssü Yeşilyurt (Seyituşağı) olan deprem; başta Malatya merkez olmak üzere, çevre ilçeler ve sınır illerden de hissedildi. Kısa süreli paniğe yol açan sarsıntı sonrası şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. AFAD ve yerel ekiplerin saha tarama çalışmaları devam ediyor.

Deprem Bilgileri:

Yer: Yeşilyurt (Malatya)

Yeşilyurt (Malatya) Büyüklük: 3.3 (ML)

3.3 (ML) Derinlik: 5.0 KM

5.0 KM Tarih: 10.05.2026

10.05.2026 Saat: 23:28:45