İstanbul’da termometrelerin 24-25 dereceleri görmesiyle birlikte vatandaşlar sahil, park ve bahçelere akın etti. Meteoroloji verilerine göre bu güneşli ve ılık havanın önümüzdeki hafta sonuna kadar mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Ancak uzmanlara göre güneşli geçen günler yalnızca güzel bir bahar ve yaz mevsiminin habercisi değil aynı zamanda Türkiye'deki iklim değişiminin de ayak seslerini oluşturuyor.

TEMMUZ VE AĞUSTOS AYLARINA DİKKAT

Uzmanlar, önümüzdeki günlerde yaşanabilecek ani ve kuvvetli sağanak geçişlerinin ötesinde, asıl büyük tehlikenin yaz aylarında kapıyı çalacağına dikkat çekiyor. Özellikle temmuz ve ağustos aylarından itibaren etkisini tüm yurtta hissettirmesi beklenen Süper El Nino riskine karşı vatandaşların ve yetkililerin hazırlıklı olması gerektiği vurgulanıyor.

SÜPER EL NİNO İLE KURAKLIK VE AŞIRI SICAKLAR GELİYOR

Bu yılın küresel iklim açısından oldukça farklı ve zorlu geçebileceğini belirten meteoroloji uzmanları, Süper El Nino'nun oluşma ihtimalinin çok yüksek olduğunu ifade ediyor. Bu fenomenin dünyanın farklı bölgelerinde şiddetli sel felaketlerine yol açarken, Türkiye gibi ülkelerde ise tam tersi bir etkiyle kuraklığı ve kavurucu sıcak hava dalgalarını tetiklediği biliniyor. Daha serin ve bol yağışlı geçen La Nina döneminin artık tamamen geride kaldığı ve şu an nötr bir evrede olunduğu hatırlatılarak, yaz ortasından itibaren Türkiye'yi ciddi bir sıcaklık ve kuraklık sınavının beklediğinin altı çiziliyor.