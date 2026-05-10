Malatya spor camiası büyük bir gurur yaşıyor! Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 08-10 Mayıs tarihleri arasında Yalova’da düzenlenen Okul Sporları Floor Curling Türkiye Şampiyonası, nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Turnuvanın en dikkat çeken ekibi ise Malatya’yı temsil eden Sadiye Lütfi Evliyaoğlu Ortaokulu oldu.

BÖLGE ŞAMPİYONLUĞU'NDAN TÜRKİYE FİNALİNE

Bölge Şampiyonası’nı zirvede tamamlayarak Türkiye Finalleri’ne adını yazdıran Malatya ekibi, Yalova’daki dev organizasyonda da formunu korudu. Türkiye’nin dört bir yanından gelen güçlü rakiplerini tek tek eleyen temsilcimiz, disiplinli oyunu ve yüksek motivasyonuyla finale kadar yükselmeyi başardı.

FİNALDE BÜYÜK HEYECAN ŞAMPİYONLUK KIL PAYI KAÇTI

Final müsabakasında Bursa temsilcisi ile karşı karşıya gelen Sadiye Lütfi Evliyaoğlu Ortaokulu, izleyenlere curling ziyafeti sundu. Son ana kadar süren, strateji ve yeteneğin konuştuğu mücadelede temsilcimiz, şampiyonluğu kıl payı kaçırarak Türkiye İkincisi oldu.

MALATYA SPORUNDA YÜKSELEN GRAFİK

Son yıllarda Malatya’da büyük bir ivme kazanan Floor Curling branşında gelen bu başarı, kentteki spor yatırımlarının ve sporcu disiplininin bir meyvesi olarak değerlendiriliyor. Elde edilen Türkiye derecesi, sadece okulun değil, tüm Malatya’nın başarısı olarak kayıtlara geçti.