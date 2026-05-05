Malatya’nın 10 yıllık elektrik enerjisi tüketim ve kayıp-kaçak verileri belli oldu. 2023 yılındaki deprem felaketinin etkisiyle zirve yapan kayıp-kaçak oranı, 2025 yılı itibarıyla tek haneli rakamlara düşerek son yılların en düşük seviyelerinden birine geriledi.

Malatya’nın enerji karnesi son on yılın tüketim ve verimlilik tablosunu ortaya koydu. Özellikle 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından enerji alt yapısında yaşanan tahribat o yılın verilerinde net bir şekilde görüldü. 2023 yılında sisteme giren enerji miktarı düşerken, kayıp-kaçak oranının yüzde 13,06 ile son 10 yılın zirvesine çıkması dikkat çekti. Ancak 2024 ve 2025 yıllarında yapılan alt yapı çalışmaları ve şehirdeki toparlanma süreciyle birlikte bu oran yeniden düşüş trendine girdi.

ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE 2025 BAŞARISI

2024 yılında sisteme giren 1.525.239,12 MWh enerjinin ardından, 2025 yılında bu rakam 1.518.091,28 MWh olarak kaydedildi. Dağıtılan enerji miktarının artması ve kayıp enerji miktarının azalmasıyla birlikte, 2024’te yüzde 11,85 olan kayıp-kaçak oranı, 2025 yılında yüzde 9,63’e kadar geriledi. Bu düşüş, enerji yönetiminde sağlanan verimliliği ve alt yapı yenilemelerinin başarısını gözler önüne serdi.

YIL YIL MALATYA ENERJİ TABLOSU

Malatya’da 2016 yılından bugüne enerji kullanım ve kayıp-kaçak istatistikleri şu şekilde gerçekleşti:

2016: Sisteme Giren: 1.187.674,71 MWh | Kayıp-Kaçak: Yüzde 10,25

2017: Sisteme Giren: 1.259.570,00 MWh | Kayıp-Kaçak: Yüzde 10,97

2018: Sisteme Giren: 1.270.395,09 MWh | Kayıp-Kaçak: Yüzde 10,69

2019: Sisteme Giren: 1.263.516,12 MWh | Kayıp-Kaçak: Yüzde 10,34

2020: Sisteme Giren: 1.267.126,45 MWh | Kayıp-Kaçak: Yüzde 9,99

2021: Sisteme Giren: 1.344.769,73 MWh | Kayıp-Kaçak: Yüzde 10,44

2022: Sisteme Giren: 1.297.818,62 MWh | Kayıp-Kaçak: Yüzde 9,85

2023 (Deprem Yılı): Sisteme Giren: 1.082.610,68 MWh | Kayıp-Kaçak: Yüzde 13,06

2024: Sisteme Giren: 1.525.239,12 MWh | Kayıp-Kaçak: Yüzde 11,85

2025: Sisteme Giren: 1.518.091,28 MWh | Kayıp-Kaçak: Yüzde 9,63

Veriler incelendiğinde, Malatya’nın enerji ihtiyacının 2024 yılı itibarıyla deprem öncesi seviyelerin üzerine çıktığı ve sistemin yükünü taşıyacak kapasiteye ulaştığı görülüyor. Kayıp-kaçak oranının 2025 yılında yeniden tek haneye (%9,63) düşürülmesi, hem bölge ekonomisi hem de enerji kaynaklarının korunması açısından kritik bir başarı olarak değerlendiriliyor.