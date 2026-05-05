TBMM AK Parti Grubu Başkanı Abdullah Güler, ekonomiye yönelik yeni düzenlemeleri içeren 15 maddelik kanun teklifinin Meclis Başkanlığına sunulduğunu açıkladı. Teklifin odağında, yatırım ve üretimi desteklemek amacıyla hazırlanan vergi teşvikleri ile kurumlar vergisi oranındaki indirimler yer alıyor. Güler, düzenlenen basın toplantısında yasal düzenlemenin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

ENFLASYON BASKISI VE KÜRESEL ETKİLER

Konuşmasında küresel ekonomik gelişmelere ve enerji maliyetlerine değinen Abdullah Güler, özellikle petrol fiyatlarındaki aşırı değişkenliğin ve kırılganlığın dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de enflasyon üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu belirtti. Bu durumun fiyat artışlarını tetiklediğini ifade eden Güler, bugüne kadar dar gelirli vatandaşların, emeklilerin ve çalışanların desteklendiğinin altını çizdi.

ARA ZAM GÜNDEMDE YOK

Kamuoyunda bir süredir devam eden "Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?" tartışmalarına ilişkin net bir açıklama yapan Abdullah Güler, şu an için böyle bir hazırlık olmadığını vurguladı. Güler, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Biz hem çalışanlarımızı hem emeklilerimizi hem dar gelirli vatandaşlarımızı destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz. Ama şu anda gündemimizde böyle bir çalışma yok, bunu ifade etmek isterim."