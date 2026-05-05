Artık sokak köşelerinde müşteri beklemek yerine teknolojiye ayak uyduran yetkisiz şahıslar, kurdukları özel internet siteleri aracılığıyla Malatya halkına ulaşıyor. Kısa mesafelere gitmekte zorlanan veya acil durumlarda yasal bir araç bulamayan vatandaşların, arama motorları üzerinden bu tarz sitelere yönelmesi, şehirdeki resmi esnafın haklı isyanına neden oluyor.

Göz Boyayan İlanlar ve Yarı Yarıya Fiyatlar

Kayıt dışı taşımacılık ağları, internet üzerinde adeta kurumsal bir firma maskesi takarak faaliyetlerini sürdürüyor. Hazırladıkları web sitelerinde "konforlu yolculuk, güleryüzlü şoför, bütçenizi sarsmayan fiyatlar" gibi ifadelerle reklam yapan bu kişiler, haksız rekabetin en uç örneklerini sergiliyor. Malatya'daki resmi esnafın plaka, vergi, bakım ve sigorta gibi ağır maliyetleri üstlenerek kilometre başına uyguladığı 43,56 liralık yasal taşıma ücretine karşılık; bu yasa dışı ağlar vergi sisteminin dışından dolanarak kilometre başına 25 lira talep ediyor. Aradaki bu büyük fiyat farklılığı, vatandaşa ekonomik anlamda kısa vadeli bir çözüm gibi görünse de aslında devletin kasasından çalınan devasa bir vergi hacmini ifade ediyor.

Yolculuk Sonunda Karşılaşılan Ağır Yaptırımlar

Malatya'da bu tür yetkisiz taşıma faaliyetlerine göz açtırmayan kolluk kuvvetleri, 2026 yılının caydırıcı yasal düzenlemelerini harfiyen uyguluyor. Gerekli yetki belgeleri olmadan yolcu taşıdığı saptanan sürücülere anında 100 bin liraya kadar varabilen korkunç idari cezalar kesiliyor ve araçları 60 gün süreyle trafikten tamamen men ediliyor. Fakat asıl sürpriz, ucuz ulaşım sağladığını düşünen yolcuları bekliyor. Denetim ağlarına takılan yasa dışı araçların içindeki yolculara, sistemi finanse ettikleri gerekçesiyle kişi başı 3.870 lira idari para cezası tebliğ ediliyor. Bu yasakların aynı şahıslar tarafından tekrar tekrar ihlal edilmesi ise cezaların katlanarak büyümesine zemin hazırlıyor.