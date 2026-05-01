Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Malatya ve çevresindeki iller için kritik bir hava durumu raporu yayımladı. Bölge genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, öğle saatlerinden itibaren atmosferik dengesizliğin beraberinde getireceği şiddetli hava olaylarına karşı vatandaşların tedbirli olması isteniyor.

FIRTINA VE DOLU RİSKİNE DİKKAT!

Yapılan son değerlendirmelere göre Malatya genelinde sağanak yağışların yanı sıra yerel dolu yağışları ve yağış anında fırtına bekleniyor. Özellikle Malatya ve Adıyaman’ın kuzey kesimlerinde rüzgârın hızını artırarak yaşamı olumsuz etkileyebileceği bildirildi. Tunceli, Bingöl ve Elazığ’ın doğusunda ise yağışların çok daha kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

MALATYA İLÇE İLÇE HAVA DURUMU LİSTESİ

Bugün Malatya'nın ilçelerinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ve hava durumu tahmini şöyle:

Merkez: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (23 derece)

Battalgazi: Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı, rüzgâr kuvvetli (25 derece )

Yeşilyurt: Yerel sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor (23 derece)

Yazıhan: Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı (25 derece)

Kale: Öğle saatlerinden sonra sağanak etkili olacak (24 derece)

Akçadağ: Yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı (22 derece)

Darende: Öğleden sonra yağış geçişleri bekleniyor (23 derece)

Hekimhan: Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı (21 derece)

Kuluncak: Gök gürültülü sağanak yağışlı (22 derece)

Doğanşehir: Yerel sağanak yağışlı ve serin (19 derece)

Pütürge: Parçalı bulutlu ve yerel yağışlı (20 derece)

Doğanyol: Gök gürültülü sağanak yağış uyarısı (22 derece)

Arguvan: Öğle saatlerinden sonra sağanak etkili (20 derece)

Arapgir: Parçalı bulutlu ve yağışlı (19 derece)

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ RİSKİ!

Sadece Malatya değil, komşu iller Tunceli ve Bingöl için de alarm verildi. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde ani kar erimesi ve çığ tehlikesi bulunuyor. Dere kenarlarında yaşayanların ani su yükselmelerine karşı dikkatli olması hayati önem taşıyor.