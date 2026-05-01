Malatya’da bugün nöbetçi olan eczaneler vatandaşların hizmetine sunuldu. İl genelinde 24 saat açık olacak eczaneler ve iletişim bilgileri şu şekilde:
AYDIN ECZANESİ
Adres: Hastane Cad. Müjde Hastanesi karşısı No:11
Telefon: 0544 322 04 44
BERAT ECZANESİ
Adres: Sarıcıoğlu Mah. Eski Adliye ilerisi Esenlik-Şok Market karşısı Taştepe girişi Numune Mangal karşısı
Telefon: 0506 264 44 75
BEREKET ECZANESİ
Adres: İstasyon Cami yanı Tek Tut Kebap bitişiği, İnönü Mah. Abdulkadir Eriş Cad No:35/3A
Telefon: 0543 593 18 25
BEYZA NUR ECZANESİ
Adres: Fahri Kayahan Çarşı Market dönüşü İkizkule Total Benzinlik çaprazı
Telefon: 0422 504 08 28
MENENGİÇ ECZANESİ
Adres: Meydanbaşı Mah. Osman Ateş Cad. No:85 Battalgazi / Malatya
Telefon: 0422 999 10 23