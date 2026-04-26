Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 26 Nisan 2023’te hizmete açılan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın üçüncü yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, hattın bugüne kadar 2 milyon 356 bin 815 yolcuya hizmet verdiğini belirtti. Malatya’nın da Sivas üzerinden sağlanan bölgesel tren ve YHT bağlantılı kombine taşımacılık sistemiyle hızlı tren konforuna dahil edildiği ifade edildi.

49 TÜNEL VE 49 VİYADÜK İNŞA EDİLDİ

Uraloğlu, Ankara-Sivas YHT hattını 405 kilometre uzunluğunda inşa ettiklerini belirterek,

"Hat kapsamında 66,1 kilometre uzunluğunda 49 tünel ve 27,4 kilometre uzunluğunda 49 viyadük inşa ederek zorlu coğrafi koşullarda büyük bir mühendislik başarısına imza attık"

açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, Ankara-Sivas arasında Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli istasyonlarının bulunduğunu da ifade etti.

1 MİLYON 140 BİN 577 KİŞİYİ TAŞIDI

Hattın açılmasından bir yıl sonra, 4 Mayıs 2024 itibarıyla Sivas-İstanbul arasında aktarmasız seferlerin de başladığını hatırlatan Uraloğlu,

"İstanbul-Sivas aktarmasız seferleri günde bir geliş bir gidiş olmak üzere toplam 2 sefer olarak gerçekleştiriliyor. Yüksek hızlı trenler, Sivas-İstanbul arasında Yıldızeli, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Arifiye, İzmit, Pendik, Söğütlüçeşme'de duruyor. Bu hattımızda da bugüne kadar toplam 1 milyon 140 bin 577 yolcumuz seyahat etti"

ifadelerini kullandı.

"Tokat-Ankara arasında günde karşılıklı 4, Tokat-İstanbul arasında ise günde karşılıklı 2 sefer olmak üzere toplam 6 sefer gerçekleştiriyoruz"

Yüksek hızlı tren ağını sadece doğrudan hatlarla değil, kombine taşımacılık yöntemiyle de büyüttüklerini vurgulayan Uraloğlu,

"25 Ekim 2024 itibarıyla Tokat'ı da sistemimize dahil ettik. Tokat'tan Yıldızeli İstasyonu'na otobüs aktarmasıyla bağlantı sağlıyoruz. Böylece Tokat-Ankara arasında günde karşılıklı 4, Tokat-İstanbul arasında ise günde karşılıklı 2 sefer olmak üzere toplam 6 sefer gerçekleştiriyoruz"

dedi.

Uraloğlu ayrıca Sivas-Malatya Bölgesel Treni ile İstanbul-Malatya arasında YHT bağlantılı kombine taşımacılığı da devreye aldıklarını hatırlattı.