Son dönemde okullarda yaşanan olaylarının ardından Kazım Karabekir İlkokulu’nda kapsamlı güvenlik önlemleri devreye alındı. Okul yönetimi tarafından alınan yeni kararlar, öğrenci güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

Yeni uygulamaya göre velilerin okul bahçesi ve bina içerisine girişine izin verilmeyecek. Öğrenciler, okul bahçe kapısında görevli personele teslim edilecek. Okul girişinde ise hem güvenlik görevlisi hem de polis memuru hazır bulunacak.

ANASINIFI ÖĞRENCİLERİ İÇİN AYRI DÜZENLEME

Özellikle anasınıfı öğrencileri için ayrı bir düzenleme yapılırken, öğretmenler ve yardımcı personel minikleri kapıda karşılayarak güvenli şekilde sınıflarına ulaştıracak.

Okul çevresinde oluşabilecek karmaşayı önlemek amacıyla dış alana yönlendirme tabelaları yerleştirildi. Her sınıf ve şube için ayrı bekleme noktaları belirlenirken, velilerin özellikle çıkış saatlerinde bu alanlarda beklemesi istendi. Bu uygulamanın izdihamın önüne geçmesi amaçlanıyor.

Yoğunluğu azaltmak için çıkış saatlerinde de değişikliğe gidildi. Zil çalmadan 5 dakika önce başlayacak şekilde katlar sırayla boşaltılacak. Böylece ani kalabalıkların önüne geçilmesi planlanıyor. Öte yandan öğretmen ve idarecilerle yapılacak görüşmeler için de yeni bir sistem getirildi. Veliler, görüşmelerini Veli Randevu Sistemi üzerinden randevu alarak gerçekleştirecek.

Yeni kurallara göre ders saatleri tamamlanmadan öğrencilerin okuldan çıkışına da kesinlikle izin verilmeyecek. Alınan bu önlemlerle birlikte okul yönetimi, hem öğrenciler hem de eğitim ortamı için daha güvenli bir yapı oluşturmayı hedefliyor.