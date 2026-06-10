Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, AK Parti ilçe başkanları ve parti yöneticilerinin de katıldığı görüşmelerde şehrin son durumu, yerel talepler ve mahallelerin altyapı ihtiyaçları ele alındı. Program kapsamında ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanlığına yeni atanan yönetime de tebrik ziyareti düzenlendi.

Milletvekili Abdurrahman Babacan, saha çalışmaları kapsamında ilk olarak Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit ile birlikte kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle kapsamlı bir toplantı düzenledi. MEMUR-SEN İl Başkanı Hüseyin Söylemez’in ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya İl Müftülüğü, TÜGVA, Önder, Birlik Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, Ensar Vakfı, TİMAV, Niyazi Mısri Kültür Vakfı, İmam-ı Rabbani Derneği, Fahri Kiğılı Vakfı, Diyanet-Sen, İHH, Eğitim Bir-Sen, İyilik Derneği, EHAD, Mazlum-Der, Malatya Uluslararası Misafir Öğrenci Derneği, Yedi Hilal, Cihannüma, Hayrat Vakfı, MTTB, AKÇED ve ANESİAD temsilcileri katılım sağladı. Babacan, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada,

"Yeşilyurt Belediye Başkanımız İlhan Geçit ile beraber şehrimizin kıymetli temsilcileriyle bir araya geldik. Bu vesileyle bu güzel buluşmada bizleri bir araya getiren MEMUR-SEN İl Başkanı Hüseyin Söylemez’e ve tüm STK temsilcilerimize teşekkürlerimle"

ifadesini kullandı.

MHP İL BAŞKANLIĞINA TEBRİK ZİYARETİ

Sivil toplum buluşmalarının ardından AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte MHP Malatya İl Başkanlığına geçen Milletvekili Babacan, göreve yeni atanan İl Başkanı Turgay Şengönül ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Ziyarette Cumhur İttifakı ortaklığı çerçevesinde kentte yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Kabul dolayısıyla teşekkür eden Babacan,

"Battalgazi İlçe Başkanımız Basri Kahveci ile beraber MHP Malatya İl Başkanlığına atanan Turgay Şengönül’ü ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Başkanımız’a ve kıymetli yönetimine yeni görevlerinde başarılar diliyor, misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum."

dedi.

MAHALLELERİN İHTİYAÇLARI İSTİŞARE EDİLDİ

Günün son programında ise AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Malatya Muhtarlar Derneği Başkanı Şahin Demirci ve dernek yönetimiyle toplantı yapıldı. Farklı ilçelerden muhtarların katıldığı oturumda yerel hizmetlerin durumu ele alındı.

Görüşmenin detaylarını aktaran Babacan şu bilgileri paylaştı:

"Yeşilyurt İlçe Başkanımız Ramazan Yaylacı ve il ve ilçe yönetimimizle beraber Malatya Muhtarlar Derneği Başkanı Şahin Demirci ve yönetimiyle bir araya geldik. Toplantımıza katılan; Cumhuriyet, Kaynarca, Melekbaba, Sütlüce, Akpınar, Fatih, Kozluk, Hekimhan/Söğütlü, Hekimhan/Kurşunlu, Yazıhan/Epreme mahalle muhtarlarımızla şehrin son durumunu ve mahallelerimizin ihtiyaçlarını istişare ettik."

Milletvekili Babacan, kentteki tüm dinamiklerle eş güdüm halinde saha çalışmalarına ve yerel yönetim koordinasyonuna devam edeceklerini ekledi.