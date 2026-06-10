Malatya’nın Kuluncak ilçesinde, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen El Sanatları ve Resim Sergisi, ilçe protokolü ve vatandaşların yoğun katılımıyla kapılarını açtı. Kuluncak Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü imzasını taşıyan sergide, kursiyerlerin yıl boyunca büyük bir özveriyle hazırladığı el emeği göz nuru eserler büyük beğeni topladı.

Serginin açılış törenine; Kuluncak Kaymakamı Ahmet Yeşilyurt, İlçe Belediye Başkan Vekili Ahmet Bektaş, kurum amirleri, usta öğreticiler, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından stantları tek tek gezen protokol üyeleri, sergilenen ürünleri yakından inceleyerek usta öğretici ve kursiyerlerden çalışmaların yapım aşamaları hakkında bilgi aldı.

KULUNCAK'TA GÖRSEL VE SANATSAL ŞÖLEN

Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan kurslarda üretilen el sanatları ürünleri ve göz alıcı resim çalışmaları, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sadece görsel sanatlarla sınırlı kalmayan etkinlikte, usta öğretici ve kursiyerlerin hazırladığı program kapsamında sunulan müzik dinletileri de kulakların pasını sildi, etkinliğe ayrı bir renk kattı.

Hayat boyu öğrenmenin ve kişisel gelişimin önemine dikkat çekilen programda, bu tür eğitim faaliyetlerinin bireylerin mesleki becerilerine ve toplumsal adaptasyona sunduğu olumlu katkılar vurgulandı. Kuluncaklıların yoğun ilgi gösterdiği sergi, kursiyerlerin bir yıl boyunca döktüğü alın terinin ve başarısının en güzel kanıtı oldu.