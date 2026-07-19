Malatya’nın gözde ilçelerinden Kuluncak, tarihi günlerinden birini yaşadı. Kuluncak Belediyesi ile Malatya İli Kuluncak İlçesi Çevre Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MAKULDER) iş birliğiyle organize edilen "1. Kuluncak Kültür Festivali", binlerce kişinin katılımıyla ilçe meydanında büyük bir yoğunlukla gerçekleştirildi. İlçe tarihinin bu ilk kapsamlı kültür festivali, hem Malatya içinden hem de çevre illerden gelen vatandaşları bir araya getirdi.

MALATYA PROTOKOLÜ KULUNCAK’TA BULUŞTU

Kültür mirasının ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği festivale, Malatya siyaset ve bürokrasi dünyası tam kadro katılım sağladı. Programa; AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in yanı sıra Yeşilyurt, Battalgazi, Darende, Arapgir, Akçadağ, Hekimhan ve Doğanyol Belediye Başkanları ile Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz katıldı. Ayrıca siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları ve binlerce vatandaş meydandaki yerini aldı.

SİYASİLERDEN BİRLİK, BERABERLİK VE YATIRIM MESAJLARI

Festivalde kürsüye çıkan AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, ilçenin son yıllarda önemli yatırımlarla büyük bir değişim yaşadığını belirterek, “Kuluncak’ın eski halini de bugünkü halini de biliyoruz. Hükümet konağından belediye hizmet binasına, içme suyu projelerinden diğer yatırımlara kadar ilçenin her noktasında bu hizmetler açıkça görülüyor” dedi.

İlçenin geleceğine ve turizm potansiyeline yönelik dikkat çekici bir konuşma yapan MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, “İleride Kuluncak’ın bir cazibe merkezi olduğunu duyarsanız hiç şaşırmayın. Adı altın harflerle anılacak” ifadelerini kullandı. Kuluncak'ın altyapı başarısına da değinen Fendoğlu, “Konut ve içme suyu yatırımlarında önemli bir mesafe kat edildi. Özellikle su altyapısında Kuluncak, birçok ilçeye örnek seviyeye ulaştı. İlçemiz temiz havası, suyu ve verimli topraklarıyla gelecekte yalnızca madencilikle değil, turizmle de öne çıkacaktır” açıklamasında bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise hizmetlerin kent genelinde sürdüğünü vurgulayarak, “Hizmetlerimiz sadece şehir merkezinde değil, ilçelerimizde de aralıksız sürüyor. Kuluncak’ın her bölgesini yakından biliyorum. Geçmişte Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği yaptığım dönemde de bu ilçeye hizmet etmiştik, bugün de aynı anlayışla yatırımlarımıza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

DARENDE’DEN 73. ZENGİBAR GÜREŞLERİ’NE DAVET

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Yıkılhan Şenliği’ne değinen Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı organizasyonda birlik ve beraberlik içerisinde güzel bir program gerçekleştirdiklerini söyledi. Konuşmasının devamında büyük bir davette bulunan Bozkurt, “Darende’nin en önemli organizasyonlarından biri olan 73. Zengibar Karakucak Güreşleri’ni 28-29-30 Ağustos tarihlerinde düzenleyeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı bu büyük güreş festivaline davet ediyorum” dedi.

“BU FESTİVAL BİRLİĞİMİZİN SEMBOLÜ”

İlçe için tarihi bir güne tanıklık ettiklerini belirterek tüm katılımcılara teşekkür eden Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, “Birinci Kuluncak Kültür Festivali; birlik ve beraberliğimizin, kardeşliğimizin, kültürel mirasımızın ve ortak geleceğimize olan inancımızın en güzel ifadesidir” dedi. Kültürel adımların önemine değinen Cengiz, “Şehirler yalnızca yollar ve binalarla değil kültürü, sanatı ve gelenekleriyle de güçlenir. Bu nedenle sosyal ve kültürel yatırımlara büyük önem veriyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana en önemli hedeflerimizden biri Kuluncak’ın adını daha geniş kitlelere duyurmaktı. İlçemizin doğal güzelliklerini, kültürel zenginliklerini ve misafirperverliğini tüm Türkiye’ye tanıtmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

MAKULDER Başkanı Osman Çalışkan da ilk festivali hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, “Bu ilk festivali düzenlemek bizler için büyük bir gurur ve heyecan. İnşallah Rabbim daha nicelerini gerçekleştirmeyi nasip eder” sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

GECE GEÇ SAATLERE KADAR HALAYLAR ÇEKİLDİ

Konuşmaların ardından festivalin sahne etkinlikleri bölümüne geçildi. Sanatçılar Özlem Büyük, Ahmet Satılmış ve Gergerli Hasan en sevilen eserlerini Kuluncaklılar için seslendirdi. Halk ozanları Necip Gökenç ile Zeki Şahin’in türküleriyle renk kattığı gecede, sunucu Ali Biricik’in enerjik sunumu eşliğinde binlerce vatandaş gece geç saatlere kadar halaylar çekerek coşkuya ortak oldu.

“BU DAHA BAŞLANGIÇ, FESTİVAL GELENEKSELLEŞECEK”

Festivalin kapanışında yoğun ilgi üzerine yeniden sahneye çıkan Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, organizasyonun ilk yılında yakaladığı başarının gurur verici olduğunu söyledi. Canlı yayınlar sayesinde Türkiye'nin dört bir yanından olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Cengiz, “Bu daha başlangıç. İlkini gerçekleştirdik, bundan sonra festivalimizi geleneksel hale getireceğiz. İnşallah gelecek yıllarda da aynı coşku ve birliktelikle devam edecek. Katılımın beklentilerimizin çok üzerinde olduğunu gördük, gelecek yıl mevcut festival alanımız yetersiz kalacaktır” diyerek gelecek yıllar için daha büyük bir alanın müjdesini şimdiden verdi.