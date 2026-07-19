Dünyanın en yoğun kullanıcı kitlesine sahip sosyal medya platformlarından Facebook'a erişimde küresel çapta aksaklıklar yaşanıyor. 19 Temmuz 2026 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren platforma hem akıllı telefonlarındaki mobil uygulamadan hem de bilgisayar üzerindeki masaüstü sürümlerinden giriş yapmak isteyen kullanıcılar, hesaplarına ulaşmakta güçlük çekiyor. Ekranlarda beliren bağlantı hataları sonrası kullanıcılar arama motorlarında güncel durumu sorgulamaya başladı.

Downdetector Raporlarında Ciddi Artış

Sosyal medya platformlarındaki anlık arıza, erişim kesintileri ve siber aksaklıkları küresel olarak raporlayan veri platformu Downdetector verileri de yaşanan krizi doğruladı.

Erişim şikayet haritasında Facebook kullanıcılarının hata bildirim raporlarında çok ciddi ve ani bir artış gözleniyor. Platforma erişmeye çalışan kişilerin en çok karşılaştığı sorunlar ise şu şekilde listeleniyor:

Ana sayfa akışının yenilenememesi ve boş kalması,

Kullanıcı profillerine ve sayfalara giriş yapılamaması,

Sistem genelinde "Hata oluştu" ve "Bağlantı kesildi" uyarılarının ekrana gelmesi.

Yaşanan bu erişim engelinin bölgesel bir kesintiden mi ibaret olduğu yoksa dünya genelinde küresel bir çökme mi olduğu henüz netlik kazanmadı.

Meta Yönetiminden Resmi Açıklama Bekleniyor

Facebook'ta yaşanan bu büyük erişim aksaklığının ardından gözler platformun bağlı olduğu ana şirket Meta cephesine çevrildi. Milyonlarca kullanıcıyı etkileyen teknik problemin kaynağının sunucu tabanlı bir arıza mı yoksa genel bir altyapı çalışması mı olduğu merak konusu oldu.

Konuya ilişkin olarak Meta yönetiminden henüz resmi bir açıklama veya bilgilendirme metni paylaşılmadı. Kullanıcılar, sosyal medya devindeki erişim sorununun çözülmesini ve şirket yetkililerinden resmi bir bilgilendirme yapılmasını beklemeye devam ediyor.