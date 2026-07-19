Peygamber Efendimiz'in (s.a.s.) "Nazar haktır" buyurarak varlığını kesin olarak bildirdiği göz değmesine karşı İslam alimlerinin ve Diyanet'in tavsiye ettiği korunma yöntemleri şunlardır:

  • Muavvizeteyn Suresi (Felak ve Nas): Nazara, büyüye ve her türlü şerri olan varlığın kötülüğüne karşı sığınılacak en güçlü iki kaledir. Peygamberimiz nazardan korunmak için bu iki sureyi sıklıkla okumuştur.

  • Ayetel Kürsi: Evden çıkarken, namazlardan sonra veya gece yatarken okunması tavsiye edilen Ayetel Kürsi, kulun etrafında manevi bir zırh oluşturarak nazarı defeder.

  • Kalem Suresi (51-52. Ayetler): İslam tarihinde nazar ayetleri olarak bilinen bu ayetlerin, kem gözlerin olumsuz etkilerini kırmak için okunması alimler tarafından özellikle tavsiye edilmiştir.

  • Maşallah ve Barekallah Demek: Bir Müslümanın beğendiği, hoşuna giden bir şeye bakarken "Maşallah" (Allah'ın dilediği gibi) veya "Barekallah" (Allah mübarek etsin) demesi, o şeye nazar değmesini en başta engelleyen sünnet bir davranıştır.

19 Temmuz 2026 Malatya Güncel Ezan Vakitleri Listesi

TOKİ Malatya İkizce'de sosyal konutları teslim etti: 1.160 aile yeni evine kavuştu
TOKİ Malatya İkizce'de sosyal konutları teslim etti: 1.160 aile yeni evine kavuştu
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Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre bugün Malatya'da yaşayan vatandaşların ibadetlerini eda edecekleri güncel namaz saatleri sırasıyla şu şekildedir:

  • İmsak: 03:27

  • Güneş: 05:12

  • Öğle: 12:38

  • İkindi: 16:30

  • Akşam: 19:56

  • Yatsı: 21:31

Busabah Medya ailesi olarak tüm Malatyalı hemşehrilerimize kem gözlerden uzak, sevdikleriyle birlikte huzurlu ve maneviyat dolu bir pazar akşamı dileriz.

Muhabir: Nisa Taştan