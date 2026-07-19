Peygamber Efendimiz'in (s.a.s.) "Nazar haktır" buyurarak varlığını kesin olarak bildirdiği göz değmesine karşı İslam alimlerinin ve Diyanet'in tavsiye ettiği korunma yöntemleri şunlardır:
Muavvizeteyn Suresi (Felak ve Nas): Nazara, büyüye ve her türlü şerri olan varlığın kötülüğüne karşı sığınılacak en güçlü iki kaledir. Peygamberimiz nazardan korunmak için bu iki sureyi sıklıkla okumuştur.
Ayetel Kürsi: Evden çıkarken, namazlardan sonra veya gece yatarken okunması tavsiye edilen Ayetel Kürsi, kulun etrafında manevi bir zırh oluşturarak nazarı defeder.
Kalem Suresi (51-52. Ayetler): İslam tarihinde nazar ayetleri olarak bilinen bu ayetlerin, kem gözlerin olumsuz etkilerini kırmak için okunması alimler tarafından özellikle tavsiye edilmiştir.
Maşallah ve Barekallah Demek: Bir Müslümanın beğendiği, hoşuna giden bir şeye bakarken "Maşallah" (Allah'ın dilediği gibi) veya "Barekallah" (Allah mübarek etsin) demesi, o şeye nazar değmesini en başta engelleyen sünnet bir davranıştır.
19 Temmuz 2026 Malatya Güncel Ezan Vakitleri Listesi
Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre bugün Malatya'da yaşayan vatandaşların ibadetlerini eda edecekleri güncel namaz saatleri sırasıyla şu şekildedir:
İmsak: 03:27
Güneş: 05:12
Öğle: 12:38
İkindi: 16:30
Akşam: 19:56
Yatsı: 21:31
Busabah Medya ailesi olarak tüm Malatyalı hemşehrilerimize kem gözlerden uzak, sevdikleriyle birlikte huzurlu ve maneviyat dolu bir pazar akşamı dileriz.