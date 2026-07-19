Peygamber Efendimiz'in (s.a.s.) "Nazar haktır" buyurarak varlığını kesin olarak bildirdiği göz değmesine karşı İslam alimlerinin ve Diyanet'in tavsiye ettiği korunma yöntemleri şunlardır:

Muavvizeteyn Suresi (Felak ve Nas): Nazara, büyüye ve her türlü şerri olan varlığın kötülüğüne karşı sığınılacak en güçlü iki kaledir. Peygamberimiz nazardan korunmak için bu iki sureyi sıklıkla okumuştur.

Ayetel Kürsi: Evden çıkarken, namazlardan sonra veya gece yatarken okunması tavsiye edilen Ayetel Kürsi, kulun etrafında manevi bir zırh oluşturarak nazarı defeder.

Kalem Suresi (51-52. Ayetler): İslam tarihinde nazar ayetleri olarak bilinen bu ayetlerin, kem gözlerin olumsuz etkilerini kırmak için okunması alimler tarafından özellikle tavsiye edilmiştir.