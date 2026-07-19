Akaryakıt fiyatları, son zamanlarda yaşanan sık değişimlerle gündemde kalmaya devam ediyor. Önemli enerji üreticileri ve büyük ülkeler arasındaki anlaşmazlıklar, küresel tedarik zincirlerinde ciddi dalgalanmalara yol açıyor. Bu gerilimli ortam, yerel istasyonlardaki fiyatların hızla artmasına neden olacak güçlü bir etkinin habercisi. Vatandaşlar, aile bütçelerini doğrudan etkileyen bu durumun geleceğini merakla bekliyor. İşte tüm detaylar...

ABD ve İran arasındaki ilişkilerin son zamanlarda iyice kötüleşmesi, enerji piyasalarında büyük bir dalgalanmaya neden oldu. Bu siyasi gerginlik, Brent petrolün varil fiyatının 88,1 dolara yükselmesine yol açtı.

Sekiz Günlük Devasa Fatura

Araç sahiplerini ilgilendiren rakamların detayları da açıklandı. Rakamların ne kadar hızlı değiştiğine şahit olmak gerçekten ürkütücü. Şöyle bir hatırlarsak, tam 10 gün evvel motorinin litresi 66 liradan aracımıza giriyordu. Ne olduysa o 8 gün içinde oldu ve bu rakamın üstüne 7 lira gibi büyük bir zam geldi. Şimdilerde 73 liralara ulaşan fiyatlar, Malatyalıları adeta kara kara düşündürüyor.

• Sektörden gelen yeni bilgiler, motorin fiyatlarının artacağını gösteriyor.

Yapılan son açıklamaya göre zammın pazartesi gününü salıya bağlayan gece gelmesi bekleniyor.

• Pazartesiyi salıya bağlayan gece 1,12 liralık bir zam daha bekleniyor.

Psikolojik Sınıra Gelindiği Açıklandı

Pazartesi gecesi tabelaya yansıyacak bu son darbeyle birlikte motorinin litre fiyatı 75 liraya dayanmış olacak. Ankara gibi büyükşehirlerdeki 18 Temmuz güncel fiyatlarının benzin için 66.66 TL, motorin için 74.25 TL ve LPG için 31.29 TL olduğu göz önüne alınırsa, Malatya'da da ulaşımın cebimizi ne kadar yakacağı gün gibi ortada.