Malatya'da pazar gününü ev temizliğine, dinlenmeye ya da sosyal aktivitelere ayıran vatandaşlar için kritik bir son dakika uyarısı yapıldı. Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (Fırat EDAŞ) tarafından yayımlanan planlı kesinti programına göre, kent genelindeki şebeke bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle bugün büyük bir kesinti dalgası yaşanıyor. Sabah saat 09:00 itibarıyla başlayacak olan kesintiler, akşam 17:00’ye kadar devam edecek. Tam 8 saat boyunca enerjisiz kalacak mahallelerde yaşayanların şimdiden önlem alması gerekiyor.
İşte 19 Temmuz Pazar günü Malatya'da etkilenecek ilçe ve mahallelerin tam listesi:
İşte Malatya'da 8 Saat Elektrik Alamayacak Bölgeler
Kesintiler bugün sabah 09:00 - 17:00 saatleri arasında eş zamanlı olarak aşağıdaki mahallelerde uygulanacaktır:
Kuluncak İlçesi (En Geniş Kesinti Burada)
Kuluncak ilçesi pazar gününü neredeyse tamamen enerjisiz geçirecek. Kesintiden etkilenen mahalleler:
Karaçayır Mahallesi
Göğebakan Mahallesi
Karıncalık Mahallesi
Konaktepe Mahallesi
Ortapınar Mahallesi
Alvar Mahallesi
Çörmü Mahallesi
İstiklal Mahallesi
Bicir Mahallesi
Başören Mahallesi
Bıyıkboğazı Mahallesi
Yeşilyurt İlçesi
Yakınca Mahallesi
Battalgazi İlçesi
Alacakapı Mahallesi
Yeni Mahalle
Doğanşehir İlçesi
Beğre Mahallesi
Hekimhan İlçesi
Bahçedamı Mahallesi
Pütürge İlçesi
Bakımlı Mahallesi
Örmeli Mahallesi
Şiro Taraksu Mahallesi
8 saatlik bu uzun kesinti süresince buzdolabı kapaklarının sık açılmaması gıdaların korunması açısından önem arz ediyor. Ayrıca ani voltaj dalgalanmalarına karşı bilgisayar, televizyon ve klimalar gibi elektronik cihazlarınızı kesinti başlamadan önce prizden çekmeniz önerilir. Fırat EDAŞ yetkilileri, çalışmaların erken bitmesi durumunda sisteme daha önce enerji verilebileceğini belirtti.