Malatya'da pazar gününü ev temizliğine, dinlenmeye ya da sosyal aktivitelere ayıran vatandaşlar için kritik bir son dakika uyarısı yapıldı. Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (Fırat EDAŞ) tarafından yayımlanan planlı kesinti programına göre, kent genelindeki şebeke bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle bugün büyük bir kesinti dalgası yaşanıyor. Sabah saat 09:00 itibarıyla başlayacak olan kesintiler, akşam 17:00’ye kadar devam edecek. Tam 8 saat boyunca enerjisiz kalacak mahallelerde yaşayanların şimdiden önlem alması gerekiyor.

İşte 19 Temmuz Pazar günü Malatya'da etkilenecek ilçe ve mahallelerin tam listesi:

İşte Malatya'da 8 Saat Elektrik Alamayacak Bölgeler

Kesintiler bugün sabah 09:00 - 17:00 saatleri arasında eş zamanlı olarak aşağıdaki mahallelerde uygulanacaktır:

Kuluncak İlçesi (En Geniş Kesinti Burada)

Kuluncak ilçesi pazar gününü neredeyse tamamen enerjisiz geçirecek. Kesintiden etkilenen mahalleler:

  • Karaçayır Mahallesi

  • Göğebakan Mahallesi

  • Karıncalık Mahallesi

  • Konaktepe Mahallesi

  • Ortapınar Mahallesi

  • Alvar Mahallesi

  • Çörmü Mahallesi

  • İstiklal Mahallesi

  • Bicir Mahallesi

  • Başören Mahallesi

  • Bıyıkboğazı Mahallesi

Yeşilyurt İlçesi

  • Yakınca Mahallesi

Battalgazi İlçesi

  • Alacakapı Mahallesi

  • Yeni Mahalle

Doğanşehir İlçesi

  • Beğre Mahallesi

Hekimhan İlçesi

  • Bahçedamı Mahallesi

Pütürge İlçesi

8 saatlik bu uzun kesinti süresince buzdolabı kapaklarının sık açılmaması gıdaların korunması açısından önem arz ediyor. Ayrıca ani voltaj dalgalanmalarına karşı bilgisayar, televizyon ve klimalar gibi elektronik cihazlarınızı kesinti başlamadan önce prizden çekmeniz önerilir. Fırat EDAŞ yetkilileri, çalışmaların erken bitmesi durumunda sisteme daha önce enerji verilebileceğini belirtti.

Muhabir: Nisa Taştan