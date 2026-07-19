Peki, Malatya’nın içme suyu ihtiyacını karşılayacak bu dev proje nereden beslenecek? Çalışmalar ne durumda? İşte şehri ayağa kaldıracak tarihi projenin tüm detayları...

Fırat Havzası'ndan Malatya’ya Hayat Suyu

Mevcut su kaynaklarına alternatif yaratmak amacıyla başlatılan çalışmalarda rota Fırat Havzası oldu. Projenin fizibilite ve teknik hazırlık süreçleri tamamen bitti. Bu hamle ile birlikte Malatya, uzun yıllar boyunca su kesintisi veya yetersizliği yaşamayacak sağlam bir altyapıya kavuşuyor.

3,5 Milyar Liralık Dev Bütçe Onaylandı

Projenin sadece kağıt üzerinde kalmadığı, finansman sorununun da tamamen çözüldüğü ifade edildi. Dev altyapı yatırımı için tam 3,5 milyar liralık kaynak bulundu. Bu büyük bütçe; Fırat Havzası’ndan Malatya’ya uzanacak olan dev isale hatları, arıtma tesisleri ve modern depo sistemlerinin inşasında kullanılacak.

Yılların Hayali Gerçek Oluyor:

Malatya’nın yıllardır konuştuğu, özlemle beklediği bu dev proje artık hayata geçiyor. Proje ve fizibilite çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte 3,5 milyar liralık kaynak kente kazandırılacak.

Proje Malatya’ya Ne Kazandıracak?

Tamamlanan fizibilite raporlarına göre, Fırat Havzası’ndan gelecek alternatif su kaynağı şu avantajları beraberinde getiriyor:

Kesintisiz Su Arzı: Mevcut kaynaklarda yaşanabilecek olası kuraklık veya arıza durumlarında şehir susuz kalmayacak.

Geleceğe Yatırım: Hızla büyüyen Malatya’nın önümüzdeki onlarca yıllık su ihtiyacı bugünden güvence altına alınıyor.

Modern Altyapı: Milyarlık bütçe sayesinde en son teknolojiye sahip dayanıklı iletim hatları inşa edilecek.

Yıllardır konuşulan ama bir türlü adım atılamayan bu dev proje için yakın zamanda ilk kazmanın vurulması bekleniyor.