Yaz aylarında deniz, kum ve güneş arayışına giren Malatyalılar için uzun yol yorgunluğuna değecek, ekonomik bir seçenek aranıyorsa rota Düzce'nin Akçakoca ilçesine dönüyor. Türkiye’nin en uygun fiyatlı 10 tatil rotası arasında gösterilen ilçe, ulaşım mesafesi bakımından diğer popüler tatil bölgeleriyle benzer uzaklıkta olmasına rağmen sunduğu fiyat avantajıyla öne çıkıyor.

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Tatil planı yaparken yüksek fiyat etiketlerinden çekinenler için Akçakoca, "fiyat-performans" odaklı bir seçenek olarak öne çıkıyor. Tatilciler, özellikle otopark ücretleri, şezlong kiraları ve konaklama maliyetleri açısından popüler Ege ve Akdeniz şehirlerine oranla çok daha ulaşılabilir bir ortam sunduğunu belirtiyor.

Akçakoca'yı cazip kılan temel avantajlar ise şöyle:

Ekonomik Tatil: Büyükşehirlerdeki fahiş otopark ve plaj giriş ücretleri burada çok daha makul seviyelerde.

Serin İklim: Malatya’nın yüksek sıcaklarından kaçanlar için Karadeniz’in sunduğu serin hava ve bol oksijen, tatili daha keyifli kılıyor.

Doğa İle İç İçe: Kalabalıktan uzak, temiz plajları ve doğasıyla sakin bir tatil arayanlara hitap ediyor.

Bütçe Dostu İmkanlar: Belediye tesislerinin sunduğu uygun fiyat politikası, ailelerin daha uzun süreli tatil yapmasına olanak sağlıyor.

Malatya’dan Yola Çıkacaklara İpucu

Malatya ile Akçakoca arasında yaklaşık 900 kilometrelik bir mesafe bulunuyor. Ege veya Akdeniz’deki popüler tatil yörelerine gitmek için kat edilen yollarla benzer bir mesafeye sahip olan Akçakoca, sadece "daha ucuz olmasıyla" değil, aynı zamanda aşırı kalabalıktan kaçmak isteyenler için de bir huzur limanı niteliğinde.

Türkiye’nin en uygun fiyatlı 10 rotası listesinde yer alan Akçakoca, her geçen yıl gelişen turizm altyapısıyla Malatyalı tatilcileri bekliyor. Eğer bu yaz rotanızda "hem serin olsun hem cebimi yakmasın" diyorsanız, Akçakoca rotanızı oluşturmak için en mantıklı seçeneklerden biri olabilir.

Akçakoca hakkında

Akçakoca, Batı Karadeniz Bölgesi'nde Düzce iline bağlı bir ilçe. Karadeniz kıyı şeridinde 35 km uzunluğunda bir kumsala sahip. Özellikle 1950'den sonra turistik bir yer hâline gelmeye başlamış. Bunda özellikle Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlere 3 saatlik bir uzakta olmasına bağlı. Ankara ve İstanbul'dan sonra Zonguldak ve Bursa'dan oldukça turist çekiyor. Akçakoca denizi ve kumsalından başka bitki örtüsü bakımından bakir güzelliğiyle de turistleri çekiyor. Ziyaretçilerin gece olduğunda kesinlikle ziyaret ettiği ve şehir halkının geceleri çıkıp dolaştığı Çınar Caddesi adını cadde boyu bulunan ağaçlardan alıyor. Kayın, kestane, ıhlamur, çınar, meşe ağaçlarından oluşan bitki örtüsü tatilcileri çekiyor. Fındık üretimi halkın gelirinde büyük rol oynuyor.