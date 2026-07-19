Anadolu’nun binlerce yıllık köklü tarihine tanıklık eden Malatya, her köşesinden fışkıran gizemli kalıntılarıyla tarih ve doğa meraklılarını büyülemeye devam ediyor. Bu gizemli noktaların en dikkat çekicilerinden biri de şüphesiz Malatya’nın Akçadağ ilçesi Keller Mahallesi sınırlarında yer alan Yıldırım Kaya.

Halk arasında asırlardır “Gâvur Kayası” ya da “Boncuklu Mevkii” olarak adlandırılan bu bölge, sadece doğasıyla değil, devasa kireç taşı kayalığın bağrında sakladığı gizli mimari yapılarla da görenleri hayrete düşürüyor. 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen bu antik rota, adeta keşfedilmeyi bekleyen bir açık hava müzesi niteliğinde.

Yerin Altına İnen Gizemli Yol 25 Basamaklı Antik Geçit

Yıldırım Kaya'yı sıradan bir kaya kütlesinden ayıran en büyük efsane, batı yönündeki derin vadiye ve dere yatağına ulaşımı sağlayan gizli su geçididir. Yapılan incelemeler, geçmişin amansız yaşam mücadelesini ve stratejik askeri dehasını günümüze taşıyor.

Eşsiz Taş İşçiliği: Ana kayanın içine büyük bir ustalıkla oyulmuş olan bu geçit, tam 25 basamaktan oluşuyor.

45 Derecelik Mühendislik Harikası: Yaklaşık 45 derecelik dik bir açıyla yerin derinliklerine doğru inen merdivenler; antik çağda olası kuşatmalarda, savaşlarda veya aşırı kuraklık dönemlerinde halkın güvenle suya ulaşabilmesi için tasarlanmış.

Görenlerin büyülenerek baktığı bu mühendislik harikası gizli geçit, adeta geçmişin askeri savunma aklını gözler önüne seriyor.

Yedi Gizemli Sarnıç ve Geç Roma Kaya Mezarı

Antik yerleşimin yaşam kaynağı sadece bu gizli geçitle sınırlı değil. Devasa kayalığın doğu cephesinde, dar ve heyecan verici bir patika yolla ulaşılan yan yana dizilmiş 7 adet su sarnıcı (kar kuyusu) yer alıyor.

Hayat Kurtaran Depolar: Kireç taşının oyulmasıyla elde edilen, yaklaşık 1 metre çapında ve 2 metre derinliğindeki bu sarnıçlar, kışın yağan karları ve yağmur sularını depolayarak kurak yaz aylarında adeta birer hayat kurtarıcıya dönüşüyordu.

Bölgedeki tarih zincirini taçlandıran bir diğer detay ise kayalığın kuzeydoğusundaki küçük tepe üzerinde yer alan Geç Roma dönemi kaya mezarıdır. Zamana meydan okuyarak günümüze ulaşan, ancak kapağı kaybolmuş olan bu kaya oyma mezar yapısı ve çevresindeki antik mimari parçalar, bölgenin yüzyıllar önce ne kadar önemli bir yaşam merkezi olduğunu kanıtlıyor.