Malatya Valiliği Malatya Kitaplığı Yayınları’nın “Malatya Mutfak ve Yemek Kültürü” isimli eserinde yer alan bilgilerde şehrin en eski tatları yer alırken, ismiyle dikkat çeken bir yemek ise parmak yedirtiyor: Keloğlan Köftesi…

KELOĞLAN KÖFTESİ (YAVANDAN YUMRU KÖFTE)

Keloğlan Köftesi olarak adlandırılan ve yavandan yumru köfte olarak bilinen yemeğin malzemeleri ve tarifi, kitapta şöyle yer alıyor:

MALZEMELER

2 su bardağı yarma

2 su bardağı orta bulgur

4 yumurta

1 baş kuru soğan

1 demet maydanoz

Tuz, karabiber

Kızartmak için tereyağı veya sıvı yağ

HAZIRLANIŞI

Yarma, bulgur, tuz, karabiber, ince doğranmış kuru soğan ve maydanozu su ilavesi ile iyice yoğurun. Ceviz büyüklüğünde sıkımlar yaparak yuvarlayıp hafifçe bastırın. Kaynamakta olan tuzlu suda haşlayın. Haşlanan köfteleri, bir süzgece alın ve süzün. Çırpılmış yumurtaya bulayarak kızgın yağda kızartın. Servis tabağına alıp sıcak olarak turşu, ayran, yeşil soğan, salata, hoşaf ile servis yapın.

Not: Fotoğraf Malatya Valiliği Malatya Kitaplığı Yayınları’nın “Malatya Mutfak ve Yemek Kültürü” isimli eserinden alınmıştır.