Malatya'nın tarihi ve inanç turizmi merkezlerinden Darende ilçesi, anlamlı bir vefa ziyaretine ev sahipliği yaptı. Vakıflar eski Genel Müdürü Darendeli Mehmet Gültekin, ilçenin simge yapılarından Tarihi Yusuf Paşa Bedesteni’ni ziyaret ederek geçmişten bugüne uzanan restorasyon süreçlerini değerlendirdi.

"1997 Yılında İlk İşimiz Darende'deki Eserleri Tespit Etmek Oldu"

Tarihi bedestenin yeniden canlandırılarak hizmet verir hale getirilmesinden duyduğu mutluluğu paylaşan Mehmet Gültekin, 1997 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü görevine atanır atanmaz Darende’nin tarihi dokusuna el attıklarını belirtti. Gültekin, o döneme ait çalışmaları şu sözlerle anlattı:

"Göreve geldiğimde ilk işlerimizden biri teknik bir ekibi Darende’ye göndermek oldu. Yaklaşık 15-20 gün süren detaylı incelemelerin ardından başta Yusuf Paşa Medresesi olmak üzere tarihi eserlerin restorasyonu için düğmeye bastık. Hamam, medrese ve tarihi camilerin minareleri maalesef o yıllarda oldukça kötü durumdaydı. Hızlı bir planlamayla bu eserlerin önemli bir bölümünü kısa sürede yeniden ayağa kaldırdık."

Bedestenin bugünkü modern ve canlı görünümüne kavuşmasında eski dönem belediye başkanlarının katkısına da değinen Gültekin, önceki dönem Darende Belediye Başkanı Ali Rıza Bozkurt’a tarihi mirasa sağladığı katkılardan dolayı özel olarak teşekkür etti.

"Darende, Darendelilerle Kalkınacaktır"

İlçenin sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimi için el ele verilmesi gerektiğinin altını çizen eski Genel Müdür Mehmet Gültekin, memleketinin geleceğine yönelik çok önemli bir temsil çağrısında bulundu:

"Darende, ancak Darendelilerle birlikte kalkınabilir. İlçemizin hak ettiği yatırımları ve hizmetleri tam manasıyla alabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Darende’yi iyi bilen, burada yetişmiş ve buraya sevdalı bir ismin yer alması gerekir. Bu ismin hangi siyasi partiden olduğu hiç önemli değil; asıl önemli olan tek ortak paydamızın Darende’nin menfaatleri olmasıdır."

Her fırsatta memleketini ziyaret ettiğini, anne ve babasının kabirleri başında geçmişlerine dua ettiğini ifade eden Gültekin, Darendeli olmanın ve bu topraklara hizmet etmiş olmanın gururunu her zaman göğsünde taşıdığını belirterek sözlerini tamamladı.