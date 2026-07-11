Üniversite kapılarını aralamak isteyen milyonlarca öğrenci, 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen YKS oturumlarını başarıyla tamamladı. Sınavın ardından puanların hesaplanması ve tercih süreçleri için plan yapan adaylar, şimdi ÖSYM'den gelecek resmi "YKS sonuçları açıklandı" duyurusuna kilitlendi.

YKS Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimiyle birlikte merak edilen tarih resmiyet kazandı. ÖSYM genelgesine göre, 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak. Sınav sonuçlarının bu tarihten daha erken açıklanıp açıklanmayacağına yönelik ise şu an için resmi bir bilgilendirme bulunmuyor.

YKS Sınav Sonuçları 2026 ÖSYM Sorgulama Ekranı

YKS sonuçları ilan edildiği an, adaylar puan kartlarına ÖSYM'nin resmi internet adresleri ve mobil uygulaması üzerinden ulaşabilecekler. Sonuçlar açıklandığında izlemeniz gereken adımlar şunlar:

ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet sitesine veya ÖSYM AİS mobil uygulamasına giriş yapın.

T.C. Kimlik Numaranızı ve ÖSYM Aday Şifrenizi ilgili alanlara yazın.

"Gönder" butonuna basarak TYT, AYT ve YDT testlerindeki doğru-yanlış sayılarınızı ve yerleştirme puanlarınızı görüntüleyin.

YKS Puan Hesaplama Nasıl Yapılır?

ÖSYM, YKS'de uygulanan testlere verilen cevapları her alan için ayrı ayrı değerlendirmeye alacaktır. Standart puanların ve nihai başarı puanının hesaplanmasında şu adımlar takip edilecek:

Ham Puanın Bulunması: Her adayın testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir. 4 yanlış 1 doğruyu götürür kuralı uygulanarak doğru cevap sayısından yanlışların dörtte biri çıkarılır ve ham puan elde edilir.

Standart Puanlama: Son sınıfta okuyan tüm adayların ham puanları üzerinden o testin ortalaması ve standart sapması hesaplanır. Bu veriler ışığında, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar oluşturulur.

İptal Edilen Sorular: Sınavdan sonra ÖSYM veya mahkemeler tarafından iptal edilen bir soru olursa, o soru değerlendirme dışı bırakılır ve geçerli soruların puan değerleri yeniden saptanarak puanlama yapılır.

TYT Sınav Puanı Hesaplama

TYT puanının (A-TYT) hesaplanabilmesi için adayların kritik bir barajı aşması gerekir. Adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları şarttır. Bu koşulu sağlayan adayların ağırlıklı puanları hesaplanır ve bu puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek nihai TYT puanı oluşturulur.

AYT ve YDT Sınav Puanı Hesaplama Formülü

AYT ve YDT oturumlarında SAY, SÖZ, EA ve DİL ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için ilgili testlerin en az birinden 0,5 ham puan alınması zorunludur. Ayrıca unutmamanız gereken en önemli kural şudur: TYT puanı hesaplanmayan veya TYT'ye girmeyen adayların AYT ve YDT'ye girmiş olsalar bile SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanmaz.

Din Kültürü Muafiyeti Olanlar İçin Ekstra Detay: Ortaöğretimde zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi almayan adaylar, TYT'de ilk 15 sorudan sonra Din Kültürü soruları yerine felsefe alanındaki 5 ilave soruyu (21, 22, 23, 24 ve 25. soruları) cevaplandırmakla yükümlüdür. Aynı kural AYT Sosyal Bilimler-2 testindeki felsefe grubu soruları için de geçerlidir.