Malatya'da yakın zamanda ev kiralayacakları ve evini kiraya verecekleri ilgilendiren haber geldi. Şehirde uygun bir daire bulmak bir yana, mülk sahiplerinin sözleşmelere eklediği ağır ve kimi zaman mantık dışı şartlar kiracıları bezdirdi. Vatandaşlar, barınma hakkını elde edebilmek için adeta özel hayatlarından ve finansal özgürlüklerinden taviz vermeye zorlanıyor.

Kanunlar ve Beklentiler Çatışıyor

Emlak piyasasında dönen astronomik rakamlar ve talepler, Türkiye'deki yasal mevzuatla açıkça ters düşüyor. Türk Borçlar Kanunu'nun 342'nci maddesinde yer alan hükümler son derece açık. İlanlara bakıldığında 6 aylık veya bir yıllık kiranın peşin olarak istendiği görülüyor. Ayrıca eşyalı daireler için 100 bin ile 250 bin lira arasında değişen rakamlarda ek teminat senetleri imzalatılıyor.

Memur Kefil ve Düzenli Denetim Baskısı

• Kiracılardan istenen belgeler ve maddi talepler oldukça yorucu.

• Düzenli gelir, tek başına yeterli görülmüyor.

• Memurlar bile ikinci bir devlet memurunu kefil olarak göstermek zorunda.

• Ev sahipleri, 50 günde bir konutu kontrol edeceklerini belirtiyor.

• Mutfakta bulaşık biriktirilmemesi isteniyor.

• Mobilyaların duvarlara temas etmemesi şart koşuluyor.

• Kredi sicili bozuk veya icra dairesinde dosyası olanlar reddediliyor.

Malatya'daki kiralık daire ilanlarında ayrımcılık giderek yaygınlaşıyor. Bekar vatandaşlar, üniversite öğrencileri ve emekliler, ilan sahipleri tarafından peşinen eleniyor. "Sadece evli memur ailelere verilir" şeklindeki katı ifadeler, esnafı ve özel sektör çalışanını zor durumda bırakıyor. Evcil hayvanı olanların ise şansı neredeyse hiç yok.