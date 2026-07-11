Malatya’da her gün yüzlerce kişinin geçtiği ana arterlerden birinde yaşanan güvenlik zafiyeti, bölge halkını ve sürücüleri isyan noktasına getirdi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Yaşam Merkezi çevresinde ve trambüs duraklarının hemen yanı başında yaşanan üst geçit eksikliği, akan trafikte adeta bir can pazarı yaratıyor.

Yaşam Merkezi’ne gitmek ya da trambüs duraklarına ulaşmak isteyen vatandaşlar, güvenli bir geçiş noktası olmadığı için hızla akan otoyolu kullanmak zorunda kalıyor. Süratli araçların arasından karşıya geçmeye çalışan yayalar her saniye ezilme tehlikesi atlatırken, sürücüler ise aniden yola fırlayan yayalar yüzünden kaza riskiyle karşı karşıya kalıyor. Her gün yüzlerce kişinin hayatını riske atan bu durum, çevre sakinlerinin sabrını taşırdı.

Trambüs duraklarına entegre edilecek bir üst geçidin olası can kayıplarının önüne geçeceğini ifade eden Malatyalılar, "Burada birinin canı yanmadan, büyük bir facia yaşanmadan önce bu sesimizi kim duyacak?" diyerek Malatya Büyükşehir Belediyesi'ni acilen göreve çağırdı.