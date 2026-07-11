BM Güvenlik Konseyi kararıyla 1993 yılında "güvenli bölge" ilan edilerek BM Koruma Gücü'nün koruması altına alınan Srebrenitsa'nın, buna rağmen Sırp kuvvetlerinin 3 yıl süren kuşatmasına maruz kaldı ve 11 Temmuz 1995 tarihinde işgal edildi. İşgal sırasında bölgeyi korumakla görevli Hollandalı BM askerlerinin Sırpların önünden çekilerek görevlerini yerine getirmediği ortaya çıktı.

8 Binden Fazla Kişi Katledildi

Sırp ordularına mensup işgalci güçlerin, Srebrenitsa ve çevresinde sistemli bir etnik temizlik gerçekleştirdi. Yapılan katliamlarda, aralarında bebek, çocuk ve kadınların da bulunduğu 8 bin ile 12 bin arasında Boşnakın öldürüldüğü rapor edildi. Saldırılar sonucunda 30 bin civarında Müslüman Boşnakın silah zoruyla evlerinden kovulduğu ve bölgedeki tarihi değer taşıyan Türk-Boşnak-İslam eserlerinin kasten tahrip edildiği belgelendi.

Toplu Mezarlarla İzler Silinmeye Çalışıldı

Srebrenitsa'da katledilen sivillerin, cesetlerinin toplu mezarlara atıldığı ortaya çıktı. İşgalcilerin, işledikleri suçların izlerini saklamak amacıyla öldürdükleri kişileri ilk gömdükleri yerlerden çıkararak ikinci ve hatta üçüncü toplu mezarlara nakletti. Potoçari Anıt Mezarı verilerine göre 8 bin 372 kayıp kişinin bulunduğu açıklanırken, yapılan araştırmalar neticesinde Srebrenitsa ve çevresinde 130'un üzerinde toplu mezar ortaya çıkarıldığı tespit edildi.