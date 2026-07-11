Siyah beyazlı kulüple olan resmi mukavelesi 30 Haziran tarihinde biten yetenekli santrforun yeni sezonda hangi formayı giyeceği belirsizliğini koruyor. Torino ekibinin yönetimi daha önce kadroda düşünmediklerini açıkladıkları oyuncu için sonradan açık kapı bırakmıştı. Şimdi ise süreç farklı bir boyuta evrildi. Kulüp CEO'su Giovanni Carnevali katıldığı bir ödül töreninde basının sorularını yanıtlayarak takımın transfer hedeflerini anlattı.

VLAHOVIC İLE GÖRÜŞME SAĞLANMADI

İtalyan yönetici Sırp yıldıza yönelik rotalarını çizerken temkinli konuştu. Yönetim oyuncuyla masaya oturma konusunda aceleci davranmıyor.

La Gazetta della Sport gazetesine yansıyan haberlere göre Carnevali golcü oyuncunun durumunu doğrudan şu sözlerle anlattı:

"Onunla herhangi bir görüşme yapıp yapmadığımız soruldu ve dürüst olmak gerekirse hiç görüşmedim. Bu yüzden açık veya kapalı kapı olması gerçekten önemli değil. O açık sözlü biri. Fırsatlar ortaya çıkarsa, onları dinleyeceğimize inanıyorum."

YÜKSEK MALİYETLİ YILDIZLAR KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Çizme basınında Juventus ile anılan diğer isimlerin transfer ihtimali kulübün bütçe engeline takıldı. Franck Kessie, Theo Hernandez ve Brahim Diaz iddiaları resmen kapandı.

Carnevali yüksek maliyetli operasyonlara girmeyeceklerini vurguladı.

Yönetici bu oyuncuların takıma katılma ihtimalini bizzat şu cümleyle reddetti:

"Çok önemli oyunculardan bahsediyorlar ancak maliyetleri analiz edersek şu anda bu kulübün bir parçası olamayacaklarını görüyoruz."

KALECİ ARAYIŞLARINDA LİSTE GENİŞLİYOR

Torino temsilcisinin file bekçisi transferindeki arayışları farklı adaylar ekseninde ilerliyor. Kamuoyunda oluşan Martinez ve Vicario rekabetinin ötesinde teknik heyetin masasında çok daha geniş bir liste bulunuyor.

Kulübün en yetkili ismi kaleci mevkisindeki süreci şu sözlerle özetledi:

"Bu sadece Martinez ve Vicario arasında bir mücadele değil. Başka kaleciler de var. Bence şu anda daha fazla değerlendirme yapmamız gerekiyor."