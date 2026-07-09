TFF 3. Lig ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Spor, Ahmet Yağız Mengi'yi kadrosuna kattı.

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2026-2027 sezonunda TFF 3. Lig'de mücadele eden Malatya Yeşilyurt Spor, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Yozgat Belediyesi Bozok Spor forması giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmet Yağız Mengi ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezonda sarı-kırmızı formamızla mücadele edecek olan Ahmet Yağız Mengi'ye başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA