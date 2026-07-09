İş, açık ihale usulüyle elektronik ortamda (EKAP) ihale edilecek. 27 Temmuz 2026 tarihinde yapılacak ihale sonrasında başlayacak çalışmalarla, ilçenin çehresinin güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

Malatya’da yürütülen enkaz kaldırma ve kentsel dönüşüm çalışmalarında yeni bir aşamaya geçiliyor. Malatya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Darende ilçesi genelinde yer alan, mimari veya coğrafi yapısı nedeniyle standart iş makinelerinin girmekte zorlandığı hasarlı binaların tasfiyesi için resmi ihale sürecini başlattı. "2026/1176360" ihale kayıt numarası ile yayımlanan ilan kapsamında, ağır ve orta hasarlı binaların yıkımı bütünüyle elektronik ortam üzerinden açık ihale usulü ile gerçekleştirilecek.

ZORLU ŞARTLARDA ELLE VE KARMA YIKIM TEKNİKLERİ UYGULANACAK

İhale konusu yapım işi, coğrafi nizamı ve sokak yapısı nedeniyle büyük iş makinelerinin giremediği, dar veya dik alanlardaki "ulaşımı zor" yapıları kapsıyor. Toplamda 56 bin 502 metrekarelik bir yapı stoğunu kapsayan ihalede; kerpiç, kargir ve betonarme nitelikteki binalar titiz bir çalışma ile yıkılacak. Güvenlik ve yapı nizamı riskleri dolayısıyla süreçte "elle yıkım" ve "karma yıkım" teknikleri bir arada kullanılacak. Yıkımın hemen ardından ortaya çıkan devasa enkazın yerinden kaldırılması ve güvenli alanlara nakledilmesi de yine yüklenici firmanın sorumluluğunda olacak.

160 GÜNLÜK YOĞUN BİR ÇALIŞMA DÖNEMİ BAŞLAYACAK

İhaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalanmasının ardından 5 gün içinde yer teslimi yapılacak ve sahada çalışmalar süratle başlayacak. İşin tamamlanması için yüklenici firmaya yer tesliminden itibaren tam 160 takvim günü süre tanınacak. Tekliflerin her bir iş kaleminin miktarı ile teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunacak toplam bedel üzerinden (birim fiyat sözleşmesiyle) verileceği ihalede, işin tamamı tek bir paket halinde bir bütün olarak ihale edilecek.

İHALEYE KATILIM KRİTERLERİ VE SIKI DENETİM

Sadece yerli isteklilerin katılabileceği ve konsorsiyum olarak teklif verilmesine kapalı olan bu önemli ihalede adaylar için mesleki ve teknik yeterlilik kriterleri üst seviyede tutuluyor:

İş Deneyimi: İsteklilerin son 15 yıl içinde ihale konusu işe benzer işlerde, teklif ettikleri bedelin en az yüzde 50'si oranında iş deneyim belgesi sunmaları gerekiyor.

Benzer İş Tanımı: İhalede benzer iş olarak, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'nde yer alan "BIII Grubu İşler" veya resmi/özel sektör nezdinde yapılmış her türlü yıkım ve enkaz kaldırma işleri kabul edilecek.

Denk Bölümler: İhaleye teklif verebilecek mühendislik ve mimarlık alanları ise İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık olarak belirlendi.

Mali Sınır Değer: İhalede sınır değer katsayısı (N) "1" olarak uygulanacak olup, bu sınır değerin altında teklif sunan firmaların teklifleri, herhangi bir açıklama dahi istenmeksizin doğrudan reddedilecek. Bu durum, işin kalitesinin ve güvenliğinin sekteye uğramaması adına fiyatta aşırı kırım yapılmasının önüne geçiyor.

Bu dev e-teklif ihalesi, 27 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.30’da Malatya YİKOB Toplantı Salonu’nda elektronik ortamda açılacak tekliflerle neticelenecek. İhaleye katılmak isteyen firmaların EKAP üzerinden kendi hesaplarıyla giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri ve teklif ettikleri bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat sunmaları zorunlu. Verilecek tekliflerin geçerlilik süresi ise ihale tarihinden itibaren 120 gün olacak. Detaylı teknik bilgi ve idari şartnameye https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresinden ulaşılabiliyor. İhalenin tamamlanmasıyla birlikte Darende'deki riskli binaların tasfiyesinde çok önemli bir eşik geride bırakılmış olacak.