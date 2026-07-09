6 Şubat felaketinin ardından Malatya’yı ayağa kaldırmak için yürütülen dev konut hamlelerinde vites yükseltilirken, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci’den muhalefete ve eleştirenlere çok sert bir "Çamurlu" yanıtı geldi. Battalgazi Çamurlu Akoğuz 1. ve 2. Etap konutlarının anahtar teslim töreninde kürsüye çıkan Tüfenkci, dağların şehirleştiği bu dev projeye gölge düşürmek isteyenlere hitaben, "Kimileri hayal dedi ama biz gerçek yaptık. AK Parti, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Malatya'nın tüm hayallerini bir bir gerçekleştiriyor" diyerek devletin ve siyasetin gücünü vurguladı.

"İKİ SENE ÖNCE YER SEÇİYORDUK, BUGÜN ANAHTAR TESLİM EDİYORUZ"

Kendi köyü olan Çamurlu’da hemşehrilerine seslenen Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, "İnşaatı... bu güzel evlerin anahtar tesliminde konuşmak gerçekten büyük mutluluk verici. Benim köyüm Çamurlu. Hamdolsun, iki sene önce yer seçiyorduk, geçen sene inşaatın tozun toprağı, bu sene hamdolsun anahtar teslimleri. İşte bu, devlet-i aliyenin büyüklüğü, bu Cumhurbaşkanımızın büyük önderliği. Ne kadar teşekkür etsek az. Hamdolsun böyle bir devletin vatandaşı olmak, böyle bir Cumhurbaşkanına sahip olmak benim için ayrı bir övünç kaynağı. Hepimiz ne kadar övünsek az gerçekten. Kısa sürede Malatya'mız ayağa kalktı. İki yıl içinde yaşanan büyük değişimi bu sözlerle özetledi:

"TALEPLER ARTIK TOZ TOPRAK DEĞİL, PEYZAJ TOPRAĞI"

Gittikleri şantiyelerde taleplerin artık değiştiğini ve hayatın normale döndüğünü belirten Taşkın, "Bu sene gittiğimiz her şantiyede anahtar teslimi yoksa dahi gittiğimiz şantiyelerde bana şunu söylüyor: 'Başkanım bize 10 kamyon bir kırmızı toprak bulsanız peyzaj için daha iyi olur.' Yarım tiye yerlerde hepsindeki talepler peyzaj toprağı. Nereden nereye... Hamdolsun. Emeği geçen başta Cumhurbaşkanıma, Murat Kurum Bakanıma, tüm bakanlara, emeği geçen herkese; sayın vekillerimize, sayın valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, şantiye sorumlularına, mühendisinden işçisine kadar herkese çok teşekkür ediyorum. Bize katlanan, sabırla bekleyen, bugün anahtarını alacak her hemşerimize, her abimize, kardeşimize hassaten teşekkür ediyorum. Toza toprağa katlandılar, sabrettiler. Sabrın sonu güzel oldu, selamet oldu. Bin 750 ev, 29 iş yeri. Battalgazi'mize, Malatya'mıza, Çamurlu mahallemize, köyüme hayırlı olsun, bereketli olsun." sabreden tüm hemşehrilerine teşekkür etti.

MİLLETVEKİLİ BÜLENT TÜFENKCİ "KİMİLERİ 'HAYAL' DEDİ, BİZ GERÇEK YAPTIK"

Başkan Taşkın’ın ardından kürsüye davet edilen AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise dağların şehirleşmesinin büyük bir emek ve sabır gerektirdiğini belirterek şunları söyledi:

"Öncelikle Allah'ımıza hamt ediyoruz. Gerçekten kısa zamanda Malatya'mız ve bütün deprem bölgelerimiz ayağa kalktı. Bu ayağa kalkış; milletin devletine inanışı, liderine inanışıyla beraber millet-devlet iş birliğiyle, arkadaşlarımızın gerek siyasetin gerek bürokrasinin gerekse sivil toplumun, bütün vatandaşlarımızın el birliğiyle bir ayağa kalkış. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel bir ortam ve dağın şehirleşmesi, imarlaşması, yaşanılabilir bir hale getirilmesi o kadar kolay değil. Emek gerekti, sabır gerekti. Kimileri de 'hayal' dedi ama Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti, hayalleri gerçek yapıyor. Bu sadece deprem konutlarıyla değil, bütün alanlarda şehrimizin hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyoruz."

Konuşmasının sonunda emeği geçen tüm teknik ekibe ve sabırla bekleyen vatandaşlara teşekkür eden Tüfenkci, yeni yuvaların hak sahiplerine hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek sözlerini noktaladı.