Uluslararası ilişkilerde "Gastronomi Diplomasisi" artık en az masadaki siyasi başlıklar kadar büyük bir güç taşıyor. Ülkeler, liderlerin önüne koydukları tabaklarla kültürel lobilerini, coğrafi zenginliklerini ve ekonomik iddialarını dünyaya ilan ediyorlar. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki son tarihi kabulde de tam olarak bu strateji işletildi ve Türkiye'nin tescilli lezzetleri adeta bir gövde gösterisine imza attı. Ancak ne acıdır ki; Avrupa Birliği (AB) koruması altındaki o meşhur sarı altınımız, bu dev lobi faaliyetinde kendine bir tabak bile bulamadı. Beştepe'de kurulan o prestijli sofranın perde arkası aralandıkça, Malatya kamuoyunda ve siyasi kulislerde haklı bir soru yüksek sesle sorulmaya başlandı: Bu masada yoksak, Ankara'daki lobi gücümüz nerede?

TRABZON, KAYSERİ, TOKAT VİTRİNDE... PEKİ YA MALATYA?

Beştepe’de liderlere sunulan üst düzey menünün detayları, gastronominin diplomasideki gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Misafirlere başlangıçta Trabzon tereyağı ve Hizan karakovan balı eşliğinde taş fırın pide ile Denizli yoğurtlu zeytinyağlı sebze sote ikram edildi. Ara sıcakta isli Ayaş salçasıyla harmanlanmış Kayseri mantısı, ana yemekte ise İzmir Urla sakız enginarı ve Tokat yaprağıyla lezzetlendirilen deniz levreği ile firik pilavlı dana kaburga sunuldu. Kapanış ise Antep fıstığı köpüğü ve Maraş dondurmalı Sütlü Nuriye ile yapıldı.

Türkiye’nin yedi bölgesinden tescilli ürünlerin adeta gövde gösterisi yaptığı bu prestijli listede, her yıl ihracat rekorları kıran ve adını dünyaya duyuran Malatya kayısısının ya da kentin coğrafi işaretli eşsiz yöresel lezzetlerinin bir numunesinin bile olmaması, Malatya adına çok büyük bir lobi ve tanıtım kaybı olarak kayıtlara geçti.

GÖZLER MALATYA’NIN ANKARA’DAKİ GÜÇLÜ TEMSİLCİLERİNDE

Böylesine küresel bir vizyon sahnesinde Malatya'nın adının geçmemesi, gözleri kentin Ankara’daki güçlü siyasi temsilcilerine çevirdi. Malatya'yı Meclis'te ve Ankara kulislerinde temsil eden AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İhsan Koca, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Abdurrahman Babacan ve MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu’nun, kentin hak ettiği bu diplomatik vitrinde neden yeterince ağırlık koyamadığı kentte derin bir sitem dalgası yarattı.

Gastronomi diplomasisi, sadece bir yemek menüsü değil; şehirlerin küresel marka değerini, turizm potansiyelini ve lobi gücünü dünyaya ilan etme yarışıdır. Diğer illerin siyasileri ve yerel dinamikleri kendi tescilli ürünlerini Beştepe’nin en seçkin sofralarına taşımayı başarırken, Malatya siyasetinin bu büyük tanıtım fırsatını sessizce kaçırmış olması dikkat çekti.

"MALATYA SEYİRCİ KALMAMALI"

Malatya halkı ve kent bileşenleri, siyasilerden şikayet değil, kentin sahip olduğu hazineleri hak ettiği her platformda en öne taşıyacak dinamik bir vizyon bekliyor. Sosyal medyada ve kent kulislerinde bu durumu değerlendiren hemşerilerimiz , başka şehirler mantısını, yaprağını, yoğurdunu dünya liderlerinin masasına koyup lobi yaparken, biz elimizdeki dünya lideri kayısıyı Külliye'nin kapısından içeri sokamadık. Bu Malatya’nın sesinin Ankara’da daha gür çıkması gerektiğinin en açık kanıtıdır diyerek yapıcı eleştirilerini dile getiriyorlar.

Dünya kayısı başkenti olan bu kadim kentin, sadece tarlada ve üretimde değil, tanıtımda ve siyasi lobide de "lider" olmayı hak ettiğini hatırlatan Beştepe’deki bu tablo; önümüzdeki süreçte Malatya siyasetinin kentin öz değerlerine ve coğrafi işaretli ürünlerine ne kadar güçlü sahip çıkacağı konusunda önemli bir dönüm noktası ve sınav niteliği taşıyor.