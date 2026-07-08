İşte vefat eden vatandaşlarımızın isimleri ve defin bilgileri:

Fatma Haliloğlu (63)

Taziye Adresi: Tecde Mh. Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Emine Yokuş (79)

Taziye Adresi: Tecde Mh. Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Erdal Korkmaz (44)

Taziye Adresi: Cumhuriyet Mh. Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Ayşe Fırat (75)

Taziye Adresi: Üçbağlar Mh. Battalgazi / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Hüseyin Güler (84)

Taziye Adresi: Ataköy Mh. Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Ahmet Apohan (21)

Taziye Adresi: Yıldıztepe Mh. Battalgazi / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Tahsin Çelik (78)

Taziye Adresi: Merkez Beydağı Mh. Battalgazi / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Metin Uçar (56)

Taziye Adresi: Taziye Verilmeyecek

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Fikret Sultansuyu (59)

Taziye Adresi: Dilek Mh. Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Dilek Mh. Mezarlığı (Yeşilyurt)

Malatya genelinde vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; geride kalan kederli ailelerine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Cenaze ve taziye süreçlerinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına, güncel vefat bilgileri Mezarlıklar Müdürlüğü'nün günlük duyuruları üzerinden takip edilebilir.