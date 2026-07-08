İşte vefat eden vatandaşlarımızın isimleri ve defin bilgileri:
Fatma Haliloğlu (63)
Taziye Adresi: Tecde Mh. Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
Emine Yokuş (79)
Taziye Adresi: Tecde Mh. Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
Erdal Korkmaz (44)
Taziye Adresi: Cumhuriyet Mh. Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
Ayşe Fırat (75)
Taziye Adresi: Üçbağlar Mh. Battalgazi / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
Hüseyin Güler (84)
Taziye Adresi: Ataköy Mh. Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
Ahmet Apohan (21)
Taziye Adresi: Yıldıztepe Mh. Battalgazi / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
Tahsin Çelik (78)
Taziye Adresi: Merkez Beydağı Mh. Battalgazi / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
Metin Uçar (56)
Taziye Adresi: Taziye Verilmeyecek
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
Fikret Sultansuyu (59)
Taziye Adresi: Dilek Mh. Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Dilek Mh. Mezarlığı (Yeşilyurt)
Malatya genelinde vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; geride kalan kederli ailelerine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Cenaze ve taziye süreçlerinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına, güncel vefat bilgileri Mezarlıklar Müdürlüğü'nün günlük duyuruları üzerinden takip edilebilir.