Olay, Malatya havalimanı yolu 2. Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.P. idaresindeki 06 EYF 054 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerlemekte olan A.Y. (57) yönetimindeki 06 PUY 44 plakalı TIR’a henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil büyük ölçüde ezilerek adeta demir yığınına dönüştü. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekiplerin müdahalesiyle, araç içerisinde sıkışan sürücü S.P. bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk tıbbi müdahalesi kaza mahallinde gerçekleştirilen ağır yaralı sürücü, ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sebebiyle güzergahta ulaşım bir süreliğine kontrollü olarak sağlanırken, kullanılamaz duruma gelen otomobilin çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından jandarma ekipleri kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.