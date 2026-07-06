Malatya'da Hüseyin Kayış'ın bıçaklanarak hayatını kaybettiği olaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Mahkemede dinlenen tanıklar, olay öncesinde maktulün sanık Dilan Karataştan'ı tehdit ettiği ve rahatsız ettiği yönünde ifade verirken, mahkeme uyuşturucu maddenin kanamanın artmasına etkisinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

TEK BIÇAK DARBESİ ÖLÜM GETİRDİ

18 Haziran 2025 tarihinde Battalgazi ilçesi Hacıabdi Mahallesi Hasanbey Caddesi Nakkaş Sokak'ta meydana gelen olayda Dilan Karataştan (32), iddiaya göre arkadaşı olan Hüseyin Kayış'ı (40) çıkan tartışmada sağ bacağından tek bıçak darbesiyle yaraladı. Hastaneye kaldırılan Kayış, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaya ilişkin Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Dilan Karataştan'ın "kasten öldürme", tutuksuz sanık Ozan Genç'in ise "suç delillerini gizleme" suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen G.K., sanığın kardeşi olduğunu belirterek, "Ablam Hüseyin Kayış'tan çekiniyordu. Hüseyin Kayış'ı 4-5 kez evimizin önünde gördüm" dedi.

"BENİ KARANLIK BİR YERE GETİRDİ, SÖYLE GERİ GETİRSİN"

Tanık B.B. ise Hüseyin Kayış'ı tanımadığını ancak kuzeni Dilan Karataştan'ın maktul tarafından sürekli rahatsız edildiğini öne sürdü. Tanık A.Ö.D. de olay öncesinde Hüseyin Kayış ve Dilan Karataştan ile aynı araçta bulunduğunu belirterek, maktulün araç içerisinde sanığa sürekli fiziksel temasta bulunduğunu, küfür ve hakaret ettiğini iddia etti. Gece saatlerinde Dilan'ın eve gitmek istemesine rağmen Hüseyin Kayış'ın buna izin vermediğini söyleyen tanık, daha sonra sanıktan, "Beni karanlık bir yere getirdi, söyle geri getirsin" şeklinde mesaj aldığını ifade etti. Hüseyin Kayış'ı telefonla aradığını ancak kendisini engellediğini belirten tanık, daha sonra Dilan'ın ağlayarak kendisine, "Hüseyin bana tokat attı" dediğini anlattı.

Tanık İ.B. ise olaydan yaklaşık bir hafta önce Dilan Karataştan'ın evinde bulunduğu sırada Hüseyin Kayış'ın sanığı telefonla arayarak tehdit ve hakaretlerde bulunduğuna şahit olduğunu ileri sürdü.

MAHKEMEDEN KRİTİK 'UYUŞTURUCU RAPORU' KARARI

Duruşmada söz alan müşteki avukatı Tuğba Bayhan Yılmaz, tanıkların sanığı kurtarmaya yönelik ifade verdiğini savunarak, beyanları kabul etmediklerini söyledi. Sanık avukatı Hüseyin Cem Güney ise, dosyadaki suç vasfının değişebileceğini belirterek, müvekkilinin tahliyesini ve beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, maktulde tespit edilen uyuşturucu maddenin kanamanın artmasına etkisinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

SANIK KARATAŞTAN: "AMACIM YARALAMAK DEĞİLDİ, KORKUTMAK İSTEDİM"

İddianamede yer alan ifadesinde Dilan Karataştan, olay gecesi Hüseyin Kayış'ın kendisini araçla tenha bir bölgeye götürdüğünü, darbettiğini ve zorla fiziksel temasta bulunmaya çalıştığını öne sürmüştü. Daha sonra erkek arkadaşı Ozan Genç ile birlikte maktulle yeniden karşılaştıklarını anlatan Karataştan, çıkan kavgada Hüseyin Kayış'ın aracındaki bıçağı alarak Ozan Genç'i korumak amacıyla korkutmak için salladığını, bıçağın isabet ettiğini ise o an fark etmediğini iddia etmişti. Sanık ifadesinde, "Amacım Hüseyin'i yaralamak değildi. Ozan'ı korumak ve Hüseyin'i durdurmak istedim. Bıçağın isabet ettiğini görmedim" demişti.