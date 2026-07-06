Malatya’nın Doğanyol ilçesinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İshak Mahallesi mevkiinden yükselen alevleri ve dumanı fark eden çevre sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi.

Kuru otların ve rüzgarın etkisiyle büyüme eğilimi gösteren yangına müdahale etmek için adeta zamanla yarışıldı. Alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını önlemek amacıyla bölgede yoğun bir çalışma başlatıldı. Zorlu arazi şartlarında yürütülen söndürme operasyonuna 4 itfaiye aracı, 3 iş makinesi, 13 personel ve orman itfaiye ekipleri katıldı.

Ekiplerin koordineli çalışmasıyla alevlerin önü kesilmeye çalışıldı.