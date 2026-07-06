Malatya'da hububat hasadının ardından ikinci ürün ekimi öncesinde toprak hazırlığını hızlandırmak amacıyla başvurulan anız yakma olaylarına karşı geniş çaplı önlemler alındığı bildirildi. Malatya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, dikkatsizlik ve alışkanlık nedeniyle sürdürülen bu uygulamanın çevre, insan sağlığı, tarımsal üretim ve doğal yaşam açısından telafisi zor riskler oluşturduğu kaydedildi.



Anız yakmanın toprağın verimliliğini düşürdüğünü, hava kirliliğine yol açtığını ve orman yangınlarını tetiklediğini belirten yetkililer, çiftçilere alternatif yöntemler sunuyor. Üreticilerin hasat sırasında biçimi alçaktan yapması, kalan sap ve samanları ise makineyle parçalayarak toprağa karıştırması gerekiyor. Uyarılara ve yasaklara aldırış etmeyenler hakkında ise Çevre Kanunu, İl İdaresi Kanunu ve Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi uyarınca hem idari hem de adli işlem uygulanacak.



MUHTARLARA VE VATANDAŞLARA 112 ÇAĞRISI

Mahalle muhtarlarının kendi sorumluluk alanlarında vatandaşları önceden uyarması gerektiğini hatırlatan Valilik, ihbar mekanizmasının önemine de dikkat çekiyor. Muhtarların anız yakılması olayını tespit etmeleri veya kendilerine bir ihbar ulaşması halinde durumu gecikmeksizin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne veya kolluk kuvvetlerine bildirmeleri gerekiyor. Aynı şekilde çiftçiler ve vatandaşlar da anız yakıldığını görmeleri durumunda vakit kaybetmeden ilgili adli ve idari mercilere bilgi vermeli. Tüm üreticileri anız yakmamaya, muhtarları ise etkin takibe davet eden Malatya Valiliği, kamuoyuna bereketli ve kazasız bir hasat dönemi temenni ediyor.