Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Ahmet Suat Soylu ile birlikte şantiye alanını karış karış gezen Başkan Er, hem kent merkezine nefes aldıracak radikal bir yayalaştırma kararını açıkladı hem de Büyükşehir Belediye Meclisi’nin gündemine damga vuracak tarihi bir vefa jestini ilk kez duyurdu.

MALATYA'NIN YENİ MERKEZİNDE ARAÇ GİRİŞİ YASAKLANIYOR!

Saray Mahallesi'nde yükselen ticaret aksının sıradan bir çarşı projesi olmadığının altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, bölgenin lüks konsepti ve modern peyzajıyla göz kamaştıracağını belirtti. Yaklaşık 350 metre uzunluğunda tasarlanan ve içerisinde tam 100 yeni iş yerinin yer alacağı bu devasa bulvar, Kışla Caddesi ile Fuzuli Caddesi gibi şehrin en yoğun iki damarını birbirine bağlayan çok kritik bir koridor olacak.

Projenin vizyonunu anlatan ve ezber bozan bir benzetme yapan Başkan Sami Er, şu ifadeleri kullandı:

"Burası Malatya’nın en prestijli çarşı lokasyonu olacak. Akpınar çarşımız var ancak Saray Mahallemiz oldukça güzel ve modern planlandı. Burası tıpkı İstanbul’un İstiklal Caddesi gibi Malatya’nın en prestijli caddesi olarak hemşehrilerimize hizmet verecek. Aynı zamanda peyzajıyla, ışıklandırmasıyla ve mimarisiyle göz dolduracak bu önemli caddeyi tamamen trafiğe kapatacağız. Burası sadece yayalarımızın rahatça nefes alacağı bir yürüyüş alanı olacak."

BÜYÜKŞEHİR MECLİSİNE TARİHİ TEKLİF "MURAT KURUM" İSMİ ÖLÜMSÜZLEŞİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un vizyonuyla Malatya’nın adeta yeniden inşa edildiğini kaydeden Başkan Er, bu büyük emeğe şehir olarak dev bir vefa hamlesiyle karşılık vereceklerini müjdeledi. Cumhurbaşkanı ve Bakan Kurum'u Malatya'nın "yeni mimarları" olarak nitelendiren Başkan Er, meclise sunulacak o büyük jesti şu sözlerle duyurdu:

"Cumhurbaşkanımızın ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’un bu şehre çok büyük, unutulmaz emekleri var. Dolayısıyla Saray Mahallesi'nde inşa ettiğimiz bu en prestijli bulvara, şehrimizin yeni vitrinine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’un isminin verilmesi için Belediye Meclisimize resmi bir öneri sunacağız. Bakanımız bu vefayı fazlasıyla hak ediyor. Malatya'nın en prestijli caddesine Murat Kurum Bakanımızın isminin verilmesini meclisimizin oy birliğiyle kabul edeceğini düşünüyorum."

FAHRİ HEMŞEHRİLİKTEN SONRA İKİNCİ BÜYÜK MÜHÜR

Deprem felaketinin ilk anından itibaren Malatya'nın imar ve ihya sürecinde sahada aktif rol oynayan ve şehre sağladığı devasa lojistik desteklerle bilinen Bakan Murat Kurum'a, daha önce Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından "Fahri Hemşehrilik Beratı" takdim edilmişti. Meclis gündemine taşınacak bu yeni hamleyle birlikte, Bakan Kurum’un adı Malatya’nın en lüks ve en prestijli yayalaştırma aksında sonsuza kadar yaşatılmış olacak.